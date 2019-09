Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, il amenința pe Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, ca-l da afara! Mircea Lucescu acceptase oferta Rapidului, apoi a mai cerut un timp de gandire și discuțiile cu el vor continua de luni. Atat de mult il dorește Dan Tudorache pe Mircea Lucescu, incat e gata sa-l…

- Victor Angelescu, finanțatorul Rapidului, a vorbit la GSP LIVE despre situația din cadrul echipei giuleștene, dupa ce s-a anunțat absența antrenorului Daniel Pancu de la conferința de presa premergatoare meciului din Cupa Romaniei. Rapid intalnește Dunarea Calarași, miercuri, in turul 4 al Cupei Romaniei,…

- Antrenorul Leontin Doana a declarat: „Vreau sa-mi felicit adversarul pentru victorie și ii urez Rapidului multa bafta in continuare. De asemenea, imi felicit jucatorii pentru atitudine și pentru daruire. Din punctul meu de vedere, echilibrul s-a rupt in minutul 25, cand Ehmann a primit cartonaș…

- Daniel Pancu (42 de ani) a anunțat ca va da afara cațiva jucatori de la Rapid, dupa eșecul cu Turris Turnu Magurele, scor 1-3, in etapa a treia din Liga 2. „Vor fi schimbari cu siguranta. Un numar de jucatori s-ar putea sa fi fost la ultimele minute sau secunde in tricoul Rapidului. Vorbesc o luna,…

- Una calda, alta rece! In timp ce pe plan profesional o duce excelent, fiind omul de care se leaga sperantele fanilor intr-o revenirea istorica a Rapidului pe prima scena a fotbalului romanesc, Daniel Pancu are probleme la capitolul sentimental. Simbolul clubului giulestean a divortat de Mihaela, dupa…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de egalul amical dintre echipa sa și Hapoel Haifa, 3-3, și a recunoscut ca și l-ar dori la echipa sa pe Gabi Tamaș, care a intrat in conflict din nou cu conducerea dupa ce a lipsit de la un antrenament. „Regret ca nu m-am intalnit cu Gabi Tamaș.…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre transferul lui Alexandru Ionița (24 de ani) la echipa din Liga 2, insa spune ca giuleștenii nu-i puteau asigura salariul pe care mijlocașul il are la CFR Cluj. „Alex Ionita era imposibil de luat, are o situatie in care nu ne permitem sa ii platim salariul…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid, Daniel Pancu, a declarat, marti, la evenimentul in cadrul caruia clubul giulestean a sarbatorit 96 de ani de la infiintare, ca isi doreste ca formatia sa sa fie in Liga I la implinirea centenarului. "Ne bucuram ca suporterii sunt alaturi de noi, iar…