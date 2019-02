Stiri pe aceeasi tema

- Plecat de la Dinamo in vara anului 2015, la Karabukspor, Marius Alexe (28 de ani) este aproape de o revenire in Liga 1 Betano si poate semna cu o echipa care se bate la retrogradare, potrivit mediafax.Citește și: Scenariu halucinant! De ce nu ar vrea Klaus Iohannis sa o numeasca pe Olguța…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a lansat, duminica, o propunere foarte interesanta cu care presedintele FRF e deja de acord: Supercupa Romaniei sa se joaca pe teritoriul unei alte tari!

- Paolo de Ceglie, fundas stanga italian ajuns la 32 de ani, ar putea fi subiectul unuia dintre cele mai interesante transferuri din istoria Ligii 1 Betano. Fost la Juventus, cu care a castigat patru titluri de campion in Serie A, De Ceglie le-a fost propus celor de la FC Voluntari.

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, cu regret, decesul lui Valeriu Ionița, la varsta de 61 de ani In seara zilei de 8 ianuarie 2019, Valeriu Ionița, fost arbitru și team manager al naționalei de...

- Pregateste Gigi Becali in secret o revenire de senzatie la FCSB? Nicolae Dica (38 de ani) a anuntat, vineri seara, ca omul de afaceri se gandeste sa-l readuca la echipa pe Constantin Budescu (29 de ani).

- Florin Cernat (38 de ani), directorul sportiv de la FC Voluntari, a recunoscut in emisiunea GSP LIVE ca a jucat la pariuri in perioada in care era fotbalist, el fiind retras din vara acestui an. Totuși, oficialul ilfovenilor condamna fotbaliștii care joaca la pariuri pe propriile echipe. "Am jucat o…

- Antrenorul Nicolae Matei, in varsta de 67 de ani, a murit pe teren. In timpul antrenamentului, s-a prabușit la pamant de fața cu juniorii pe care-i pregatea. Antrenorul de copii și juniori a fost transport...