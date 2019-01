Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Becali nu se dezminte nici in prag de Revelion! Considerata una dintre cele mai atragatoare fete de bani gata din Romania, fiica mijlocie a „Razboinicului Luminii” a avut o noua aparitie devastatoare, cu doar cateva zile inainte de trecerea in noul an.

- Vremurile in care Cristian TantEreanu ( 74 de ani) se lEuda cu thailandeze care mai de care mai atrEgEtoare au apus de foarte, foarte multE vreme! Acum, milionarul s-a fEcut ~om de casE, iar singura femeie pe care o rEsfatE este Manuela, partenera sa de viatE.

- Viata de antrenor nu este deloc uxoarE! Acest lucru a fost simtit pe propriea piele de Florin Bratu (38 de ani), care a fost mazilit de la Dinamo, echipa sa de suflet, dupE doar xapte luni. Totuxi, SBratone este un norocos! tehnicianul xi-a gEsit alinarea alEturi de cele mai dragi fiinte: sotia xi fiica…

- Anda Adam este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase femei din Romania! Celebra, bogata si frumoasa, artista are o familie minunata. Recent, sotul cantaretei a facut spectacol in Capitala.

- Scandarea ironica a adversarilor devine exprimarea realitații dezastruoase. Echipa are golaveraj 1-7 din ultimele doua meciuri, cu Viitorul și cu CFR, și va avea de tras ca sa scape de retrogradare. Dupa ce au fost umiliti de ”copiii” lui Hagi, scor 1-4, dinamovistii s-au facut…

- Party de zile mari! CEci astfel putem descrie imaginile unde personajul principal este chiar Alina PuxcEu! Femeia care a sucit mintile multor bErbati a reuxit sE strangE, intr-unul dintre cluburile de fite ale Capitalei, multe doamne cunoscute din showbizul romanesc.

- Este unul dintre cei mai influenti oameni din sport, dar chiar xi axa, nu uitE sE fie om. Viorel PEunescu, pentru cE despre el este vorba, a fEcut un gest de milioane, ziua in amiaza mare, in parcarea unui mall.