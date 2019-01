Stiri pe aceeasi tema

- Odinioara unul dintre cei mai HOT tipi de la Hollywood, Brad Pitt a ajuns acum doar umbra acelui barbat. Il vedem imbracat mai mereu cu aceleasi haine, cu barba crescuta si plete neingrijite.

- Victor Hanescu (37 de ani) tace si face! Fostul tenismen pare ca a depasit perioada critica cauzata de divortul de Andreea, femeia cu care a fost casatorit sapte ani si alaturi de care are doi copii. Mai nou, celebrul barbat isi petrece timpul alaturi de o tanara misterioasa.

- Banel Nicolita (33 de ani) nu are parte de liniste in acest final de an. Fostul star de la FCSB, in prezent manager si jucator activ al clubului CS Faurei, grupare care activeaza in Liga a III-a, a suferit un accident in urma caruia s-a ales cu o mana imobilizata.

- Modestia o caracterizeazE pe Liliana Mocanu, cea care in serialul ~Las Fierbinti joacE rolul sotiei lui ~Firicel. Actrita umblE prin orax cu una dintre cele mai ieftine maxini aflate in circulatie.

- Oana Zavoranu, una dintre cele mai excentrice vedete din showbiz, nu s-a lasat deloc si a reusit sa impresioneze si in acest an de Halloween. Vedeta a dat pe toata lumea gata de fiecare data cu aparitiile sale, astfel ca nici anul acesta nu avea cum sa se lase mai prejos.

- Fostul tenismen Victor Hanescu le duce dorul și tanjește dupa copiii lui, dupa ce finalul lunii iulie, a anunțat ca a divorțat de soția lui. Victor și Andreea au impreuna doi baieți și nimeni nu prevedea vreo posibila desparțire familial lor. Dar s-a intamplat, intr-un mod elegant și fara scandal. “Decizia…

- Din București pana in Sfantu Gheorghe, deputatul UDMR, dar totodata și președinte PCM Covasna, Kulcsar Terza Jozsef, a uitat sa vorbeasca romanește. Asta daca a știut vreodata. Amnezia nu l-a oprit insa sa participle la sedința de Consiliu Județean Covasna din data de 25.10.2018, și sa se planga…

- Victor HEnescu este un bErbat demn de toatE lauda! Chiar dacE a divortat de Andreea, femeia cu care a fost cEsEtorit xapte ani, fostul jucEtor de tenis a rEmas alEturi de copiii sEi. Pentru ~HEne, rEsfEtul este cuvatul de oridne, atunci cand vine vorba de bEietii lui.