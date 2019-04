Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 1 aprilie, politistii Sectiei 3 (Centru, n.r.) au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins o femeie in timp ce ar fi incercat sa sustraga produse din magazin. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit faptul…

- Razvan Marin "este un adevarat jucator al lui Ajax", a estimat pentru ziarul De Telegraaf celebrul antrenor olandez Aad de Mos, in conditiile in care presa scrie ca fotbalistul roman se va transfera in vara de...

- Dupa ce s-a retras din fotbal, fostul mare international roman si-a luat in serios rolul de sot, dar si de tata. A mers la cumparaturi cu frumoasa lui sotie, Iulia, iar apoi, direct dupa fetita, care se afla la locul de joaca!

- Un roman a reușit sa uimeasca autoritațile din Anglia! Tanarul a petrecut doar o zi in inchisoare, dupa ce a furat un carucior cu mancare și mai multe produse in valoare de 730 de lire sterline.

- Mugur Mihaescu facea senzație pe micile ecrane in urma cu cațiva ani, in rolul polițistului Garcea. Actorul a renunțat la meserie și are mai multe afaceri care ii asigura traiul fara griji. De departe cea mai mare mandrie a lui este Ivona, fiica lui, de care este tare mandru. Ivona a plecat sa studieze…

- O femeie in varsta de 45 de ani, impreuna cu fiica sa in varsta de 21 de ani, ambele domiciliate in municipiul Targu Jiu, au sustras ieri de pe raftul unei societati comerciale mai multe produse cosmetice pe care le-au ascuns in geanta, trecand de zona caselor de marcat fara a achita contravaloarea…

- Provine dintr-o familie instarita, pentru care succesul este la ordinea zilei, si nu inceteaza sa ne uimeasca! Desi a debutat ca actrita la Hollywood, Kira Hagi (23 de ani), caci despre ea este vorba, a ramas cu picioarele pe pamant. Fiica lui Gica Hagi este o persoana cat se poate de modesta.