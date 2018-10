Stiri pe aceeasi tema

- Cine spune cE via:a bate filmul, are dreptate, iar Roxana Ciuhulescu este dovada vie! DupE un divor: dureros, vedeta zambe"te din nou fericitE alEturi de Silviu care i-a dEruit al doilea copil "i un parteneriat sufletesc pe via:E!

- Cine spune cE via:a de pErinte e u"oarE, inseamnE cE nu "tie ce presupune. U"oarE...nu-i, dar frumoasE, da! Pepe este un tEtic extrem de devotat "i un familist convins, cEci nu degeaba a format, alEturi e frumoasa lui so:ie, un cEmin, un cuplu "i o familie invidiatE de foarte multe persoane!

- Chiar daca doctorii sunt niște super eroi care salveaza vieți și uneori ne fac și pe noi mai frumoși, aceștia sunt pana la urma și ei oameni, cu necazuri și bucurii , decepții și impliniri!

- Cine spunea cE SexistE via:E "i dupE divort", avea mare dreptate! Este adevErat cE o despEr:ire nu este un lucru plEcut "i lasE urme, dar dragoste cu sila nu se poate "i mai bine Ssingur decat Ssingur in doi!

- Daca in trecut faceau furori cu a lor piesa ”doi ochi caprui” fetele de la Bambi au crescut, s-au lansat in afaceri, au in sfarșit un iubit și lucrurile au inceput sa se lege pentru cele doua caprioare!

- Adriean Videnau a revenit in fortE in CapitalE, dupE ce s-a ~refugiat cateva zile, la malul MErii Negre. alEturi de sotia sa, Miorita. Politicianul a strEbEtut strEzile din Bucurexti la volanul unui bolid de lux, nou-nout.

- Vedetele lui Gigi Becali s-au „antrenat” special pentru meciul din prima manșa a turului III preliminar din Europa League. Pentru duelul cu Hajduk Split, Florinel Coman si Dragos Nedelcu s-au pregatit alaturi de iubite.

- Amna a fost acceptata greu de familia soțului, care este de origine aromana. Acum insa – ne-a marturisit cantareața, “Interviurile Libertatea” -, cei doi formeaza un cuplu cu vechime, iar lucrurile s-au așezat perfect in viața lor. Amna se afla intr-una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale…