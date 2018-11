Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul prin care Darren Cahill și-a anunțat incetarea colaborarii cu Simona Halep a luat prin surprindere intreaga lume a tenisului, antrenorul fiind cel care a ajutat-o pe romanca sa obține primul trofeu de Grand Slam din cariera.

- Andreea Mantea a pregatit o surpriza de proporții pentru fanii ei, vedeta se muta in Turcia, alaturi de fiul ei, David, și bona copilului. La fel ca și Cosmin Cernat, care in perioada filmarilor pentru „Exatlon” locuiește in Republica Dominicana, Andreea va sta la Istanbul cat se va transmite la Kanal…

- Peste doar cateva zile, Mihai Morar va implini 37 de ani, iar cele mai importante persoane din viața lui i-au facut o surpriza de proporții. Sotia si fiicele lui Mihai Morar au cumparat bilete catre Viena fara sa ii spuna nimic prezentatorului TV. „Suntem toți impreuna cand familia se-aduna. Fetele…

- Toti cei veniti joi seara la cinema sa vada comedia romaneasca “Povestea unui pierde-vara” au avut parte de un moment unic cand au aflat ca in sala se aflau tocmai regizorul si actorii din filmul pe care il urmareau.

- In varsta de 38 de ani, Natasha Shishmanian a nascut! Soția lui Chris Evans a adus pe lume gemeni, iar starul a surprins pe toata lumea cand a anunțat numele pe care l-a ales pentru bebeluși. Vedeta fusese dusa la un spital din Anglia ieri, 19 septembrie, titreaza Daily Mail. Chris Evans a devenit tatic…