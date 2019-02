Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a devenit duminica primul suveran pontif care a vizitat Peninsula Araba, la cateva ore dupa ce a condamnat dur razboiul din Yemen, in care Emiratele Arabe Unite joaca un rol militar major, relateaza Reuters, scrie Mediafax.La puțin timp dupa plecarea din Abu Dhabi, Papa Francisc…

- Papa Francisc a sosit, duminica seara, la Abu Dhabi, pentru o vizita istorica de trei zile in Emiratele Arabe Unite, potrivit news.ro.Citeste si Robert Negoița face valuri in CEX PSD. Avertisment pentru Guvern - surse Avionul care l-a transportat pe Suveranul Pontif a aterizat cu putin…

- Papa Francisc a ajuns duminica in Emiratele Arabe Unite (EAU), devenind primul cap al Bisericii catolice care viziteaza Peninsula Arabica, leagan al islamului, transmite AFP. Avionul suveranului pontif a aterizat duminica la Abu Dhabi cu putin inaintea orei locale 22.00 (18.00 GMT).…

- Papa Francisc a plecat duminica spre Emiratele Arabe Unite, unde participa luni la o intalnire interreligioasa internationala si celebreaza marti o mesa gigantica, fara precedent pentru regiune. Este primul papa din istorie care viziteaza Peninsula Arabica, transmit AFP și BBC.

- Hajime Moriyasu, antrenorul Japoniei, este aproape de o dubla istorica daca va castiga Cupa Asiei 2019, trofeul pe care l-a obtinut deja ca jucator, relateaza Reuters. Japonia va infrunta Qatar in finala Cupei Asiei 2019 din Emiratele Arabe Unite, programata vineri la Abu Dhabi. Moriyasu a castigat…

- Papa Francisc va oficia prima liturghie a unui suveran pontif in Peninsula Araba in luna februarie si va vizita una dintre cele mai mari moschei din aceasta regiune a lumii, in cadrul vizitei sale la Abu Dhabi in Emiratele Arabe Unite, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Un program al calatoriei…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, va vizita luni Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite pentru a solicita incetarea razboiului din Yemen și pentru a face apel la liderii saudiți sa coopereze cu o investigație privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, citat de Mediafax.