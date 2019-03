Stiri pe aceeasi tema

- Sosirea Papei Francisc la Rabat a fost marcata de un incident de securitate. Un barbat s-a repezit spre convoiul de masini in care se aflau Regele Marocului si Papa Francisc. Barbatul a fost imediat imobilizat de agentii de paza.

- Papa Francisc si regele Mohammed al VI-lea al Marocului au cerut sambata ca Ierusalimul sa ramana "patrimoniu comun al celor trei religii monoteiste"; pozitia lor a fost consemnata intr-o declaratie comuna citata de AFP, in care se subliniaza "unicitatea si sacralitatea" Orasului Sfant potrivit mediafax.…

- Anterior, intr-un discurs tinut la Rabat, in fata a mii de marocani, suveranul pontif a sustinut ca "libertatea constiintei si libertatea religiei - care nu se limiteaza la libertatea cultului, ci trebuie sa permita fiecaruia sa traiasca potrivit propriilor convingeri religioase - sunt legate inseparabil…

- Fortele de securitate marocane au interceptat sambata un barbat care s-a indreptat in fuga spre coloana oficiala a regelui Mohammed al VI-lea, in timpul vizitei papei Francisc in Maroc, relateaza Reuters preluata de Agerpres. In imaginile transmise de televiziunea de stat de la Rabat se vede…

- Papa Francisc face sambata o scurta vizita in Maroc, centrata pe dialogul cu islamul si problematica migratiei, doua prioritati ale pontificatului sau, inainte de a saluta a doua zi o comunitate catolica ultraminoritara sustinuta de adeptii originari din Africa Subsahariana, potrivit AFP, informeaza…

- Semnalele legate de neînțelegeri între regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz Al Saud, și prințul moștenitorul Mohammed bin Salman se intensifica în ultimele saptamâni, inclusiv în ceea ce privește razboiul din Yemen, noteaza The Guardian.Neînțelegerile…

- Regele Mohammed al VI-lea al Marocului (foto: LUDOVIC/AFP/Getty Images) La inceputul anului 2019, un cotidian din Maroc, „Le Desk”, scria ca detine certitudini potrivit carora pana la 9 aprilie prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu va fi la Rabat, ca oaspete al regelui Mohammed al VI-lea. Vizita…

