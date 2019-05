Stiri pe aceeasi tema

- Primele 10 cele mai mari piețe ale Europei au scazut in luna martie și, mai mult decat atat, doar patru din primele 20 au avut creșteri in luna martie, restul aflandu-se pe teritoriul negativ. Romania este una dintre țarile cu creșteri, dar la inmatriculari, nu la livrari.

- Potrivit informațiilor publicate de organizatorii evenimentului care va avea loc la Blaj, in data de 2 iunie, pelerinii care participa la vizita Papei Francisc trebuie sa fie imbracați decent, cu o vestimentație care sa acopere umerii și genunchii. De asemenea, pot aduce cu ei apa in sticla de plastic,…

- Nicoleta Nuca revine cu single-ul „Tacerea” in colaborare cu Vescan, cu un puternic mesaj de dragoste, alaturi de un videoclip plin de emoție și mișcari de dans contemporan. „Tacerea a luat naștere in urma unei discuții cu Vescan in care ziceam ca pana acum nu am colaborat și ca ne-ar placea sa lucram…

- Catolici sau nu, credincioși sau nu, romanii care doresc sa participe de aproape la vizita Papei Francisc in București se pot inscrie, de azi, pe platforma online inscrieri.papalabucuresti.ro. Dupa inscriere, pelerinii selectați vor primi un bilet, cu un cod de bare, pe baza caruia vor avea acces in…

- In vizita apostolica, Papa Francisc vrea sa fie cat mai aproape de romani. Sfantul Parinte ar putea avea chiar un papamobil construit de Dacia. Primarul Iașiului a anuntat ca Papa Francisc se va deplasa cu un papamobil Dacia in timpul vizitei din Romania. Compania confirma ca este in discuții cu autoritațile,…

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…

- Proiectul este co-finanțat de catre Uniunea Europeana, prin intermediul Programului Erasmus +. Rezultatele testelor PISA din 2015 la Matematica și Științe situeaza Romania sub media europeana și care indica un nivel scazut al competențelor elevilor romani de a adapta cunoștințele acumulate la viața…