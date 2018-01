Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane inarmate au jefuit, miercuri, un magazin din interiorul hotelului Ritz, aflat la Paris, de unde au furat bijuterii a caror valoare ar putea ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, a informat politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Jaf la Palatul Dogilor din Veneția, unde mai multe bijuterii au fost furate dintr-o expoziție deschisa. Hoții au reușit sa sustraga mai multe brațari și coliere, chiar in ultima zi a expoziției.

- Trei indivizi din comuna suceveana Ostra inarmati cu rangi si topoare au tabarat asupra unui consatean, aplicandu-i o corectie sora cu moartea. Agresorii au fost retinuti pentru tentativa de omor.

- Un tanar din Nasaud, care a furat dintr-un magazin de pe raza orasului mai multe bunuri in primavara acestui an, a fost identificat luni de politistii nasaudeni, anunta IPJ BN. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 18 decembrie a.c., in urma activitatilor desfașurate intr-un dosar…

- Ieri, 14 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din Aiud i-au identificat pe 3 barbati, de 22, 30 si 44 de ani, toti din Aiud, ca persoane banuite de comiterea unui furt cu un prejudiciu in valoare de 11.000 de lei. Se pare ca, in data de 11 decembrie a.c., cei 3 barbati ar fi patruns,…

- Unai Emery, tehncianul spaniol de pe banca lui PSG, a avut parte de o surpriza neplacuta in aceasta dimineața, ibericul gasindu-și jefuita locuința din Paris. Publicația franceza Le Point a oferit in exclusivitate informația conform careia antrenorul de 46 de ani a ramas fara mai multe lucruri de valoare:…

- Politistii din Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute și duse la audieri.

- Un om al strazii a sustras o suma uriașa de bani, mai exact 300.000 de euro, dintr-un depozit al Aeroportului Charles de Gaulle din Paris. Acesta a cautat prin toate coșurile de gunoi din aeroport...

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- George Ploscaru, devenit cunoscut in lumea intreaga dupa ce a furat bijuterii in valoare de cinci milioane de euro de la Paris, a primit o pedeapsa pe masura. Cel mai cunoscut hot roman a fost condamnat la ani grei de inchisoare si trebuie sa plateasca despagubiri uriase. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- O biserica ctitorita de Stefan cel Mare in municipiul Dorohoi a fost jefuita. Hoti au luat o cruce veche de aproape 400 de ani, un sfesnic de 150 de ani vechime si alte cateva icoane valoroase. Mai mult decat atat rau-facatorii au incercat sa incendieze biserica monument istoric.

- Numerele extrase duminica, 10 decembrie: Loto 6/49: 38, 49, 10, 1, 46, 22Noroc: 7 7 4 1 5 9 3Loto 5/40: 11, 4, 16, 39, 10, 37Super Noroc: 2 8 1 0 2 7Joker: 27, 30, 3, 22, 44 + 10Noroc Plus: 2 7 7 4 8 9 La tragerile…

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, la scurt timp dupa ce ar fi furat doua portmonee dintr-o institutie de invatamant din municipiu. Se pare ca tanara este banuita si de alte doua furturi sesizate politiei la sfarsitul lunii noiembrie si in data de 5 decembrie 2017.…

- Ieri, 6 decembrie, 37 de politisti din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Alba au actionat, pe raza municipiului Blaj, pentru asigurarea climatului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor, cu ocazia „Targului Caciulilor” ce a avut loc in municipiu. Politistii au constatat…

- ”De necrezut” Ancheta penala la POLITIE. Un politist ar fi furat bunuri in valoare de 50.000 de lei de la compartimentul „corpuri delicte” O ancheta se afla in desfașurare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean , dupa ce s-a descoperit o lipsa in gestiunea unui polițist de la compartimentul…

- Sectorul pomicol are o alocare separata, in valoare de 322.000.000 euro, data fiind importanța pe care acesta o are in viziunea programatica a Programului National pentru Dezvoltare Rurala. Mai mult, liniile de finanțare acopera atat producția, cat și procesarea produselor provenite din pomicultura.…

- Un barbat a trecut prin momente de groaza, dupa ce a fost amenințat de doi hunedoreni cu un topor și un cuțit. Scenele s-au petrecut intr-un bar din Deva.Citeste si: Demitere BOMBA la Ministerul Educatiei! Tudose l-a DAT AFARA dupa ce a fost inculpat de DNA intr-un dosar celebru Se…

- "Sunt contracte cu valoare totala de 9,2 milioane de lei pentru realizarea și difuzarea de materiale radio și tv și, pe de alta parte, un contract pentru organizarea a inca doua concerte de Craciun, in valoare de 1,6 milioane lei. Caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de realizare și difuzare…

- Georgian Marcu povesteste ca a avut "norocul" sa isi lanseze business-ul propriu de consultanta imobiliara, Green Angels, acum zece ani, intr-o perioada in care "nu se tranzactiona nimic si nu mai dorea nimeni sa cumpere", adica "direct in criza". Astfel ca startul a…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a furat bunuri in valoare de 111 lei dintr-un magazin. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 9.00, patrula de siguranța publica din cadrul Politiei Alba Iulia l-a identificat pe M.D., de 25 de ani, din municipiu, ca persoana…

- Vânzari de peste 500.000 Euro pentru materiale din piatra naturala a realizat PIATRAONLINEde Black Friday. Compania a înregistrat peste 500 de comenzi, 400 de comenzi fiind realizate pe www.piatraonline.ro , iar restul în showroom. Discount oferit a fost de pâna…

- Dosar penal pentru furt pe numele unui tanar de 19 ani, la Timișoara. El este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins ca a furat haine in valoare de peste 1000 de lei dintr-un magazin din oraș.

- Doua persoane fizice din Aiud au fost sanctionate, in total, cu 80.000 de lei de inspectorii ITM Alba, pentru ca au fost depistate avand la munca persoane fara forme legale de angajare. In perioada 13-17 noiembrie 2017, au fost controlate in total 79 de unitati comerciale din județ și au fost aplicate…

- In primele noua luni ale acestui an, I.T.M. Covasna a efectuat 684 de controale, la 672 de agenți economici. Conform datelor furnizate de catre I.T.M. Covasna, cei 7 inspectori de munca din cadrul instituției, compartimentul Securitate și Sanatate in Munca, au efectuat cu 128 mai multe controale, in…

- La data de 13 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Orasului Campeni, l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din comuna Lupsa, care este banuit de comiterea unui furt. Se pare ca, in seara zilei de 12 noiembrie a.c., tanarul, in timp ce se afla intr-un local public…

- Curtea Suprema l-a condamnat la opt ani de inchisoare pe Mihai Sabaiduc, primar al comunei ieșene Dumești, pentru furtul mai multor terenuri. Primarul a fost acuzat ca a detunat destinatiile mai multor terenuri din comuna, provocand astfel un prejudiciu de…

- O valiza cu pietre pretioase, in valoare de 1,12 milioane de euro, a fost furata de la un comerciant de bijuterii care se afla intr-un tren ce calatorea de la Londra la Birmingham, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Un celebru magazin de whisky din Paris a fost pradat de hoti. Infractorii s-au dus direct la vitrina unde erau expuse licorile de colectie. Au incarcat in mai multe genti de sport 69 de sticle cu whisky si s-au facut nevazuti.

- Un tanar in varsta de 19 ani din comuna Lupsa este cercetat penal de Politie dupa ce a furat un telefon mobil in valoare de 3.800 de lei, dintr-un local public, la Cimpeni. Potrivit IPJ Alba, luni, 13 noiembrie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Orasului Cimpeni l-au identificat…

- Politistii din Cimpeni au identificat, cu operativitate, persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil in valoare de 3.800 de lei. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 13 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Orasului Cimpeni,…

- Polițiștii orașului Ineu impreuna cu cei ai Secției Rurala nr. 5 Ineu au descoperit 3.900 de țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzator, pregatite sa fie vandute in incinta unei societați comerciale și la domiciliul unei femei. „In urma activitaților desfașurate polițiștii au depistat in incinta…

- O valiza cu pietre pretioase, in valoare de 1,12 milioane de euro, a fost furata de la un comerciant de bijuterii care se afla intr-un tren ce calatorea de la Londra la Birmingham, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Palatul Cotroceni se innoieste inainte de sosirea iernii. Administratia Prezidentiala va instala sisteme de incalzire in valoare de 57.000 de euro pentru ca zapada si gheata sa nu se depuna in aceasta iarna pe cladirea de la Cotroceni.Citeste si: Lovitura GREA data de modificarea Codului Fiscal:…

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Bulgaria, despre care se dețineau date ca ar fi fost folosit pentru comiterea unor furturi din locuințe prin escaladare și efracție pe raza municipiului Cluj-Napoca. Read More...

- La data de 8 noiembrie, în jurul orei 10:00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Bulgaria, despre care se dețineau date ca ar fi fost folosit pentru comiterea unor furturi din locuințe prin escaladare…

- Au fost lansate mai multe atacuri menite sa știrbeasca imaginea Maiei Morgenstern, de cand aceasta a decis sa candideze la concursul de management pentru postul de director al Teatrului Evreiesc de Stat (TES). Oana Pellea și Victor Rebengiuc ii iau insa apararea, potrivit click.ro. Oana Pellea a scris…

- Un bronz al sculptorului columbian Fernando Botero, estimat la 425.000 de euro, a fost furat sambata dintr-o galerie de arta din Paris, au anuntat luni surse din Politia franceza, confirmand astfel o...

- Inventivitatea hotilor din Suedia nu are limita. O dovedesc imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate in camioanele unei companii de curierat. Hotii dau spargerea chiar in momentul in care camioanele merg cu 80 de kilometri pe ora.

- Marina militara a Statelor Unite a anunțat joi o serie de reforme pentru redobandirea competențelor marinarești de baza și a vigilenței navale, cu costuri estimate intre 400 de milioane și 500 de milioane de dolari in urmatorii șase ani, informeaza Reuters. Programul a fost lansat dupa revizuirea…

- Politistii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Ramnicu Valcea au retinut, astazi, un barbat cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, fapta comisa pe raza comunei Bujoreni. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, barbatul retinut are 37 de ani si ...

- Autoritatile din Franta sustin ca un asemenea jaf nu s-a mai comis de 50 de ani. Jurnalistii il numesc pe George Ploscaru "Hotul cu maini de aur". Romanul a intrat intr-un magazin celebru din Paris si le-a spus angajatilor ca este un evaluatorul unui om bogat si ca vrea sa vada doua inele…

- Deputatul a oferit, in exclusivitate la Romania TV, informatii despre acest incident. Deputatul Matei Suciu a avut parte de un eveniment neplacut la propria nunta. Mirele a fost pradat de hoti chiar in timp ce se afla la petrecere. Hotii i-au intrat in locuinta prin geamul de la baie si au furat…

- Comloșu Mare pare a fi o comuna iubita… acolo sus. Nu chiar ca altele, dar totuși… Spunem aceasta, avand in vedere ca doar prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) a prins deja trei finanțari consistente. Cu prima, in valoare de 11,5 milioane de lei, a asfaltat mai multe stazi in cele doua…

- Romanul care a furat bijuterii in valoare de cinci milioane de euro de la Paris, cunoscut si sub numele ”Calu Machedonu”, e de-a dreptul ghinionist. Este a doua oara pentru el cand isi face bagajele sa plece acasa de la inchisoare, dar este obligat sa despacheteze din cauza interventiei procurorilor…

- Politistii au ridicat din palatele tiganesti mai multe probe care, spera ei, sa ii ajute sa probeze activitatea infractionala a doua dintre cele mai puternice clanuri din Lugoj. Actiunile de miercuri dimineata au loc la cateva luni dupa ce Lugojul a fost scena mai multor scandaluri in care s-au folosit…

- Zeci de pasageri ai autobuzelor care faceau transferul între Paris și aeroportul Beauvais au raportat furturi valoroase din bagaje, potrivit observator.tv. Șoferul unuia dintre autobuze a observat un geamantan din cala care se mișca singur. Considerând ca cineva își transporta…

- Un barbat in varsta de 38 de ani din comuna Sona este cercetat de politie, dupa ce a furat bunuri dintr-o casa din localitate. A fortat intrarea in imobil, cand proprietarul nu era acasa. Potrivit IPJ Alba, marti, 17 octombrie, politistii din cadrul Postului de Politie Sona au identificat un barbat…

- Politisti ai Inspectoratului General al Politiei Romane, coordonati de procurorii Parchetului General, au descins miercuri dimineata la mai multe adrese din municipiul Lugoj, vizati fiind membrii clanurilor de rromi care au fost implicati in ultimul an intr-o serie de incidente violente.

- Politisti ai Inspectoratului General al Politiei Romane, coordonati de procurorii Parchetului General, au descins miercuri dimineata la mai multe adrese din municipiul Lugoj, vizati fiind membrii clanurilor de rromi care au fost implicati in ultimul an intr-o serie de incidente violente.