- Candidatul PMP la președinție Theodor Paleologu spune, la interviurile HotNews.ro LIVE, ca nu va merge la vot daca turul doi al alegerilor prezidențiale se va disputa intre președintele Klaus Iohannis și liderul USR Dan Barna, susținand ca cei doi sunt aproape trași la indigo. ”Iohannis este…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, Dan Barna, ii va da votul candidatului PNL, adica președintelui Klaus Iohannis, in cazul in care el nu va ajunge in turul al doilea, scrie HotNews.

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca președintele Klaus Iohannis va avea mari probleme la alegerile prezidențiale, daca nu va juca all-in. Gușa considera ca marea provocare a lui Iohannis este sa iși justifice mandatul de președinte, altfel va pierde in fața lui Dan Barna.Citește și: SURSE…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat, la Realitatea TV, ca lui Klaus Iohannis i-ar conveni sa se infrunte in turul II al prezidențialelor cu Viorica Dancila decat cu Dan Barna, candidatul USR-PLUS, deoarece acesta ar putea aduna voturile electoratului social-democrat. ”Iohannis este interesat…

- Traian Basescu anunța ca președintele Klaus Iohannis va avea probleme in cazul in care, in turul doi al alegerilor prezidențiale, l-ar avea contracandidat pe Dan Barna, candidatul Alianței USR - PLUS. Basescu vine și cu un scenariu in care s-ar face un blat intre Iohannis și candidatul PSD.”Cat…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca PSD are șanse mici sa intre in turul doi la prezidențiale. Cu toate acestea, Basescu o sfatuiește pe Dancila sa bata intreaga țara la picior in timpul verii și așa poate avea o șansa sa ajunga in turul II. In schimb, Basescu considera ca in cazul in care…

- Candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale va caștiga alegerile cu voturile social-democraților, daca PSD nu intra in turul II, este scenariul lansat duminica seara, la B1 TV, de fostul președinte Traian Basescu.Traian Basescu a spus ca daca PSD va continua curba de cadere in…