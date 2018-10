Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai norocos sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, al 13-lea, continua sambata, 15 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu noi transformari și un spectacol stralucitor jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan și prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

- Connect-R crede ca pantofii cu toc și lentilele de contact ii vor da batai de cap pe parcursul acestui sezon al show-ului transformarilor. “Voi avea o problema cu tocurile. Și lentilele de contact le suport greu. Insa voi incerca sa le fac fața”, spune el. Din fericire, pentru el nu va fi o noutate…

- Andreea Balan, dezvaluiri din culisele “Te cunosc de undeva”, emisiune ce va incepe in curand la Antena 1. Interpreta nu a dat prea multe detalii despre peripețiile prin care va trece vedeta alaturi de colegii ei. „SOC si TIPETE in culise! In prima prima zi de filmari pentru Te cunosc de undeva, am…

- „Te cunosc de undeva!” revine din 8 septembrie, la Antena 1, cu cel de-al treisprezecelea sezon și noi concurenți dornici sa intre in jocul transformarilor. Connect-R, Mihai Traistariu, Romica Țociu, Alin Gheorghișan și Jean de Craiova vor urca in acest sezon pe scena de la „Te cunosc de undeva!”.

- Alexandra Velniciuc, Carmen Radulescu, Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, Raluka și Ana Baniciu sunt concurentele celui de-al 13-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, care va incepe, din 8 septembrie, la Antena 1. “Ma onoreaza participarea la noul sezon “Te cunosc de undeva!”. Te responsabilizeaza…

- Pro TV pregateste, pentru aceasta toamna, un nou serial romanesc, „Vlad“, care se anunta a fi o productie de amploare si care este posibil sa concureze cu „Fructul oprit“ de la Antena 1. Pentru thrillerul care spune povestea Contelui de Monte Cristo intr-o adaptare modern, televiziunea din Pache Protopopescu…

- Revine “Te cunosc de undeva”, dar cu alt juriu Emisiunea “Te cunosc de undeva” a reusit, ani la rand, sa plaseze Antena 1 pe locul fruntas in audienta in fiecare sambata seara. Anul trecut, insa, aceasta performanta nu a mai fost realizata, astfel ca productia nu a mai continuat ulterior cu un nou sezon.…