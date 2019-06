Dupa ce și-a testat limitele in show-urile “Supraviețuitorul” și “Ferma”, reușind sa ajunga de fiecare data in finala, Otniela Sandu are in plan inca o depașire a propriilor forțe. Vrea sa participe la un triatlon și se pregatește pentru a face o impresie buna. Otniela s-a apucat de alergat acum 3 ani „Sunt trei ani de cand alerg, iar toata treaba asta cu alergatul a venit atat de spontan pentru ca pana acum trei ani nu-mi placea sa alerg, chiar mi se parea chinuitor. Dupa ce am terminat proiectul «Supraviețuitorul» m-a intrebat Dragoș Bucurenci daca vreau sa alerg pentru «Hope&Homes for Children».…