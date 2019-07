VIDEO Orașul asaltat de Moși Crăciuni și colinde în plină vară Orașul Copenhaga a fost asaltat zielel acestea de peste 150 de Moși Craciuni care se reunesc anual in timpul verii. Aceștia iau parte la spectacole in aer liber, petreceri, dar și la o cursa cu obstacole menita sa le testeze condiția fizica a moșilor. Localnicii sunt deja obișnuiți cu evenimentul ajuns la ediția cu numarul 63. Mai mult decat atat, chiar daca suntem in plina vara, la Copenhaga se asculta zilele acestea colinde cu ocazia intalnirii moșilor. Festivalul atrage anual mii de turiști. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

