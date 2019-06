VIDEO: Oraș inundat după o ploaie torențială de câteva zeci de minute Inundații de proporții in orașul Cernavoda din județul Constanța in urma unei ploi torențiale care a durat aproximativ 40 de minute. Pompierii au primit zeci de solicitari și intervin pentru a sprijini populația și a scoate apa din mai multe societați comericale. Incepand cu ora 17.50, in orașul Cernavoda, jud.Constanța, 20 de pompieri din cadrul Detașamentului Cernavoda intervin pentru evacuarea apei din centrul orașului. Se intervine cu o autospeciala, patru motopompe și un autocamion”, a precizat pentru DCNews, Anca Chirița, purtator de cuvant al ISU Constanța. Județul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

