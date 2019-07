VIDEO Opt persoane spitalizate, trei fiind împunse cu coarnele, în ultima zi a festivalului cu tauri San Fermin Opt persoane au fost spitalizate, trei dintre acestea fiind împunse cu coarnele, în ultima zi a festivalului anual de curse cu tauri, San Fermin, de la Pamplona, ​​a anuntat duminica Crucea Roșie spaniola, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Cei trei alergatori au fost raniți în axila, braț și picior, a declarat presei un oficial medical.

În fiecare dimineața, în perioada 7-14 iulie, mii de oameni, mulți purtând camași tradiționale albe cu eșarfe roșii, traseaza strazile înguste ale orașului medieval pentru a lua parte la tradiția veche de a alerga… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

