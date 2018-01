VIDEO! Oprah Winfrey, discurs de Oscar la Golden Globes! A ridicat sala in picioare!

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an a inceput așa cum s-a terminat cel precedent: cu proteste in marile orașe vizavi de macelarirea legilor justiției de catre grupul organizat in faradelegi care a preluat puterea in Romania in urma cu puțin mai mult de un an.

- Mohamed Salah si-a ridicat trofeul pentru cel mai bun fotbalist african al anului. Ceremonia s-a desfasurat in capitala Ghanei, Accra. Egipteanul i-a devansat pe senegalezul Sadio Mane si gabonezul Pierre-Ekerick Aubameyang in ancheta Confederatiei Africane de Fotbal.

- La inceputul anului 1475, domnitorul moldovean Stefan cel Mare a obtinut o victorie istorica in fata armatei otomane conduse de Suleiman Pasa. Razesii Moldovei au invins armata turca formata din circa 100.000 de soldati. Dupa aceasta batalie, din care a iesit invingator, voievodul moldovean a fost numit…

- GLOBURILE DE AUR 2018: Transmisiunea de doua ore, sub titlul „The HFPA Presents: Globes Red Carpet Live", va putea fi urmarita doar pe Golden Globes, pagina oficiala de Facebook a premiilor. Vor fi realizate filmari 360 de grade de pe covorul rosu si vor fi disponibile si imagini din culise.…

- Finalistii lui Carla's Dreams se bucura de aprecierea publicului, talentul celor patru fiind de netagaduit. Iar momentul din aceasta seara a demonstrat inca o data ca merita sa castige marele premiu X Factor. Daca vor reusi, ramane de vazut!

- FINALA X FACTOR 2017. In urma cu trei ani, Nicoleta Nuca era in locul italianului nostru avand aceleasi emotii si speranta ca va castiga marele premiu. In aceasta seara, cei doi au reusit sa duca totul la un alt nivel cu piesa "Runnin'".

- Rata somajului a atins, in T3 din acest an, nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, in timp ce populatia activa a Romaniei a ajuns la 9,291 milioane de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit…

- Trupa clujeana de pop-opera, Ad Libitum, a reușit sa se califice în finala ediției din acest an a concursului X Factor.Facând parte din echipa lui Carla's Dreams, mentorul care a câștigat ediția de anul a competiției, clujenii au reușit sa treaca de cea de-a doua…

- Realizatoarea TV americana Oprah Winfrey va primi distinctia Cecil B. DeMille - un Glob de Aur onorific - pentru contributia sa la dezvoltarea industriei de divertisment, la gala care va avea loc in ianuarie 2018, la Los Angeles, au anuntat, joi, organizatorii evenimentului, potrivit

- Zsuzsana Cerveni a impresionat publicul, cu melodia Power if love”, dar si pe cei patru antrenori. Toti au avut numai cuvinte de lauda.A ”Sunt indragostita de vocea ta, de caracterul tau impetuos”, a spus Loredana, antrenoarea ei.A

- Realizatoarea TV americana Oprah Winfrey va primi distinctia Cecil B. DeMille - un Glob de Aur onorific - pentru contributia sa la dezvoltarea industriei de divertisment, la gala care va avea loc in ianuarie 2018, la Los Angeles, au anuntat, joi,...

- Realizatoarea TV americana Oprah Winfrey va primi distinctia Cecil B. DeMille - un Glob de Aur onorific - pentru contributia sa la dezvoltarea industriei de divertisment, la gala care va avea loc în ianuarie 2018, la Los Angeles, au anuntat, joi, organizatorii evenimentului,

- Realizatoarea TV americana Oprah Winfrey va primi distinctia Cecil B. DeMille - un Glob de Aur onorific - pentru contributia sa la dezvoltarea industriei de divertisment, la gala care va avea loc in ianuarie 2018, la Los Angeles, au anuntat, joi, organizatorii evenimentului, potrivit Variety.

- Adrien Brody, cunoscut pentru rolul din „Pianistul/ The Pianist” (2002), de Roman Polanski, pentru care a primit un premiu Oscar, si recompensat anul acesta cu cea mai importanta distinctie onorifica a Festivalului de Film de la Locarno, este invitatul special al avanpremierei filmului „Bullet Head”…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca proiectul de modificare a legilor Justiției transmis de Ministerul Justiției și propunerile ulterioare inaintate spre avizare de catre Camera Deputaților au conținut o serie de prevederi cu potențial ridicat de afectare…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente senzaționale de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scena, cel de-al patrulea sezon s-a incheiat cu succes.

- La finalul anului 2016, s-a decis marele caștigator iUmor. Maria Popovici a caștigat atunci cu un moment de stand up comedy cel de-al doilea sezon al talent-show-ului de la Antena 1. Ea a primit marele premiu de 20.000 de euro.

- Salvatore Pierluca, tanarul de 23 de ani din Italia, care a ajuns in Romania datorita unui banuț romanesc gasit intamplator in buzunar, a marturisit de la inceput ca se simte norocos.

- Luptatorul de taekwondo Aaron Cook a ciștigat pentru al doilea an consecutiv premiul ”Lovitura anului”. De aceasta data el s-a remarcat la Grand Prix-ul de la Moscova in finala cu rusul Anton Kotkov. Iubita lui Aaron Cook, Bianca Walkden a fost aleasa cea mai buna luptatoare a anului.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie la vestea decesului Regelui Mihai, chiar la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton. Potrivit unor surse participante la intalnire, la aflarea vestii, Klaus Iohannis i-a rugat pe ambasadori…

- Ziua Nationala a fost marcata la Iasi prin mai multe evenimente care s-au desfasurat fara incidente majore. Totusi, autoritatile au omis sa interzica macar pentru o jumatate de ora parcarea masinilor in fata Palatului Culturii, acolo unde au ajuns militarii cu torte aprinse in maini. Cand si-au dat…

- Anul care vine ii va aduce o faima nesperata. Toti barbatii vor fi cu ochii pe ea si vor face tot posibilul sa ii atraga atentia. Are un farmec aparte care o va scoate din multime si ii va aduce toata lumea la picioare. Te intrebi cine e vedeta anului 2018?

- Motto: "Cine cunoaste Dobrogea, o iubeste pentru totdeauna " George Valsan Un bun model de convietuire interetnica armonioasa este "modelul dobrogean", de mult timp si des invocat sau citat. Actualitatea promovarii sale este argumentata de situatiile conflictuale interetnice si confesionale extinse…

- Trei interpreți din R. Moldova au reușit sa treaca de etapa LIVE-urilor la conscursul „Vocea Romaniei” de la Pro TV și merg mai departe in competiție. Dupa ce saptamana trecuta Smiley l-a ales pe Octavian Casian, ieri inca doua basarabence s-au alaturat celor 16 concurenți care vor participa la emisiunile…

- Un cuplu din Australia a trait momente de groaza in propria lor mașina, dupa ce un paianjen imens s-a plimbat dintr-o parte a parbrizului in cealalta, dar fara a le pune in pericol viața.

- Aflat in Suedia, la un summit, Klaus Iohannis a parut sceptic in privinta MCV-ului, mai exact a faptului ca Romania va scapa in 2018 de monitorizare. Si, fara sa faca nominalizari, a criticat atitudinea prea optimista afisata in aceasta privinta. “Eu nu cred in asa ceva (ca MCV-ul va fi ridicat anul…

- Directorul societații Salina Turda SA, Simona Baciu, a fost prezenta aseara la Topul Național al firmelor, pentru a ridica trofeul decernat societații, pentru rezultatele economice inregistrate in anul 2016. Read More...

- Nivelul de dioxid de carbon din atmosfera a ajuns la cote alarmante anul trecut, potrivit unui raport al World Meteorological Organization. Acesta arata ca nivelul de dioxid de carbon din atmosfera a crescut vertiginos in 2016, ajungand la cele mai mari valori din ultimii 800.000 de ani.

- Street Food Festival, festivalul culinar organizat in parcarea Kaufland, pe Bulevardul Barbu Vacarescu, a avut oaspeti de seama. De fapt, unul dintre ei, CEO-ul Kaufland Romania, Marco Hossl, a fost practic la el acasa, avand in vedere ca este seful din tara noastra al cunoscutului lant de supermarketuri…

- Politistii din Ialomita au facut, miercuri, 23 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si in patru judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscala si spalare de bani. Membrii gruparii ar fi evidentiat in actele contabile cheltuieli fictive,…

- Comitetului Internațional Olimpic (CIO) a anunțat marți ca a ridicat parțial suspendarea Comitetului olimpic brazilian (COB), la trei saptamani dupa arestarea fostului președinte al acestuia. COB a fost suspendat pe 6 octombrie în urma arestarii președintelui sau Carlos Nuzman…

- Cristian Porcari are doar 14 ani și este din Chișinau. Tinarul a ridicat sala in picioare la X Factor și a cucerit juriul cu talentul, vocea și atitudinea sa. Cristian a fost calificat drept “cel mai bun timbru de pina acum” la X Factor. Tinarul a ales sa cinte piesa „Photographs” de la Ed Sheeran,…

- In ultimele 7 etape de Liga 1, FCSB a incasat numai 2 goluri! Recordul apartine echipei, insa performanta i se datoreaza in mare masura unui fotbalist. Numele lui: Bogdan Planici, 25 de ani. ...

- Cineastul roman Iosif Demian, stabilit in Australia, a obținut sambata seara premiul de excelența la Festivalul Astra Film, cu "Baloane de curcubeu", o creație cinematografica lansata dupa 35 de ani la festivalul de la Sibiu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Zeci de automobile istorice, expuse…

- Poate parea ireal, dar este cat se poate de adevarat, potrivit declaratiilor martorilor, dar si ale domnului Ilie Dobre. Declarat mort in anul 1992 de catre medici, omul s-a trezit la propria inmormantare, inainte de a fi inmormantat.

- Noua producție a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Kebab, de Gianina Carbunariu, in regia lui Daniel Iordan, a carei premiera a avut loc vineri seara s-a bucurat de un mare succes. Fara a avea prea multe elemente ajutatoare axat in special doar pe jocul celor trei actori, Ioana Nichita,…

- Incident violent, vineri dimineața, la Colegiul Economic din Buzau. Doi elevi de clasa a XI-a iși impart pumni și picioare dupa un conflict izbucnit intr-una dintre pauze. Colegii asista impasibili la scenele șocante, iar unii dintre ei par ca ar [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Scene șocante intr-o…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au ridicat miercuri documente de la sediul Consiliului Judetean Teleorman, operatiunea încheindu-se noaptea trecuta, la ora 3:00, a declarat Danut Cristescu, presedintele CJ Teleorman, pentru Agerpres. "Procedura s-a încheiat la…