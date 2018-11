Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe raza localitatii Bengesti Ciocadia din judetul Gorj. Un tanar om de afaceri din Baia de Fier a murit la doar 33 de ani. Potrivit unor surse, in masina...

- Catalin Guțu, omul de afaceri din Baia de Fier, care a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un cumplit accident la Bengești-Ciocadia, a fost inmormantat duminica. Tanarul a fost condus pe ultimul drum in localitatea sa natala, Baia de Fier. Prietenii lui au umplut pagina de Facebook cu mesaje…

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe drumul ce face legatura intre Curtici și Santana. The post Teribil accident pe o șosea din vestul țarii. Autoturismele au luat foc. Doua persoane și-au pierdut viața appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident a avut loc in aceasta seara, in Merișani, Argeș. Trei tineri au fost spulberați de un autoturism in timp ce incercau sa impinga o mașina la volanul careia se afla un minor de numai 14 ani.

- Un barbat de 52 de ani, din Alba și-a pierdut viața, luni in jurul orei 9.20, pe DN7, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost izbit de un TIR condus cu viteza excesiva care, anterior, a mai lovit doua mașini. Potrivit IPJ Hunedoara, Un barbat in varsta de 43 de ani, din București, […]

- Doi oameni și-au pierdut viața in urma unui accident teribil care a avut loc luni seara, in județul Buzau. Pe DN 2, o caruța a fost spulberata de o mașina, in afara localitații Racovițeni. In urma inpactului, doua persoane și-au pierdut viața, iar una este grav ranita. Din primele informații, toate…

- Un grav accident rutier s-a produs vineri seara pe DN 2B, la ieșire din municipiul Buzau spre Braila. O motocicleta pe care se aflau doi tineri din Galbinași a fost spulberata de un autoturism condus de o femeie. O tanara de 27 de ani a murit in timp ce tanarul care conducea motocicleta este in coma.…

- Doi tineri si-au pierdut viata dupa ce motocicleta pe care se aflau a fost lovita puternic de un autocar care se indrepta spre Ucraina. Cumplitul accident s-a intamplat intr-o curba, in judetul Suceava. Soferul autocarului sustine ca nu i-a vazut pe cei doi. La fața locului s-au deplasat echipajele…