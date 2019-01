Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta a murit in dimineața zilei de miercuri, 14 noiembrie, in gara Murfatlar, județul Constanța, dupa ce a traversat liniile de cale ferata, fara sa se asigure, fiind surprinsa și lovita de de un tren de calatori care circula pe ruta Constanța-București. Garnitura a plecat din gara CFR…

- Circulația la metrou a fost perturbata, miercuri dimineața, pe linia Berceni-Pipera, din cauza unui macaz care s-a defectat la stația de metrou Constantin Brancoveanu. Zeci de minute trenurile nu a circulat pe niciun sens al magistralei.

- Incident la metroul bucureștean, marți dimineața. Circulația a fost intrerupta temporar, dupa ce o femeie a cazut pe linia de tren, in stația Aurel Vlaicu. Femeia a fost ranita in urma incidentului. In acest moment, nu este clar daca a fost vorba despre un accident sau aceasta a incercat sa-și puna…