​VIDEO Olanda a câştigat concursul Eurovision 2019 Reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, cu piesa "Arcade", a câstigat finala concursului Eurovision 2019, care a avut loc sâmbata seara, la Expo Tel Aviv (International Convention Center), din Israel, informeaza Mediafax.



De altfel, reprezentantul Olandei a fost, potrivit caselor de pariuri, marele favorit în finala Eurovision 2019.



Aceasta este pentru prima data din 1975 când Olanda câstiga concursul Eurovision. Totodata, este pentru a cincea oara când un reprezentant al Olandei câstiga popularul concurs muzical. Desi a câstigat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Competiția muzicala Eurovision 2019 și-a desemnat finaliștii. Artiștii vor concura pentru marele premiul sambata, 18 mai, la Tel Aviv, in Israel. Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 se desfașoara la Tel Aviv, iar in urma semifinalelor ce au avut loc pe 14 si 16 mai, au fost desemnați…

- Marți seara a avut loc prima semifinala Eurovision 2019. Artiști din 10 țari, din totalul celor 17 care au intrat in aceasta semifinala, s-au calificat pentru finala de sambata. Katerine Duska – Better Love (Grecia) ZENA – Like It (Belarus) Nevene Bozovic – Kruna (Serbia) Tamta – Replay (Cipru) Victor…

- Protejarea proceselor democratice vitale impotriva atacurilor cibernetice și campaniilor de dezinformare a devenit o preocupare generala, mai ales acum in preajma alegerilor pentru Parlamentul European. Astfel de atacuri, care cresc in frecvența și intensitate, erodeaza increderea publica și ii determina…

- Cipru a înregistrat anul trecut un sold negativ de 4,8% din PIB. În 2018, Luxemburg (2,4%), Bulgaria si Malta (ambele 2%), Germania (1,7%), Olanda (1,5%), Grecia (1,1%), Suedia si Cehia (ambele 0,9%), Lituania si Slovenia (ambele 0,7%), Danemarca (0,5%), Croatia (0,2%) si Austria…

- Oficiul european de statistica anunța ca Romania a raportat anul trecut un deficit bugetar fix de 3% din PIB, adica limita maxima impusa de tratatul Uniunii Europene. Țara noastra este una dintre cele doua state despre care Eurostat susține ca au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB. Celalalt…

- Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA 2010, sistemul conturilor europene - n.r.) mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate…

- Patinoarul Olimpic din Brașov gazduiește, de astazi pana pe 17 aprilie, Diviza C a Campionatelor Europene de Curling. Competiția este organizata de Federația Romana de Curling (FRC), in parteneriat cu Federația Mondiala de Curling. Concursul a adus la Brașov 8 echipe feminine și 10 echipe masculine,…

- Rata Cel mai redus decalaj de angajare intre femei si barbati se inregistra in 2017 in Lituania (un punct procentual), Finlanda (3,5 puncte procentuale), Suedia (patru puncte procentuale) si Letonia (4,3 puncte procentuale), iar cel mai ridicat in Malta (24,1 puncte procentuale), Italia (19,8 puncte…