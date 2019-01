Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) a debutat in acest final de saptamana cu Raliul Monte Carlo. Echipajele inscrise au avut de parcurs peste 1.350 de kilometri, dintre care 323 de kilometri de probe speciale. Sebastien Ogier a reușit sa caștige prima etapa a noului sezon din WRC cu un avans de doar…

- Marin Anton, președintele PNL Giurgiu, a avut prima reacție dupa ce Ludovic Orban l-a exclus din partid. ''Am avut o declarație la o intrebare vizazi de justiție intr-o conferința de presa la Giurgiu, am...

- Constructorii care anul acesta vor concura in Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) au fost prezenți in cadrul Autosport International Show din Birmingham, Marea Britanie. Și in 2019, lupta pentru titlu se da intre Citroen, M-Sport Ford, Toyota și Hyundai. La finalul anului trecut, Consiliul Mondial…

- Numeroși piloți de Formula 1 au cochetat in ultima perioada cu ideea de a concura in raliuri, iar cel mai recent exemplu este oferit de Valtteri Bottas. Pilotul echipei Mercedes a confirmat ca va participa la Raliul Lapland din Finlanda cu un Ford Fiesta RS WRC pregatit de M-Sport. Practic, finlandezul…

- "Sincer, nu mi-am stabilit ca obiectiv sa il depasesc pe Sebastien Loeb (la numarul de titluri mondiale). Am semnat un contract pe doi ani cu Citroen, pe care il vad ca fiind ultimul pentru mine. Chiar daca as reusi doua sezoane perfecte, as avea doar opt titluri", a spus Ogier pentru RMC Sport.…

- Campionatul Mondial de Box feminin va incepe vineri si se va incheia pe 25 noiembrie. Turneul se va desfasura in arena Jadhav din New Delhi, sala care a gazduit mondialul feminin si in 2006. Participa 333 de sportive din 73 de tari, Romania fiind prezenta cu 6 sportive.

- Doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, se afla la depozitul de mase plastice din Mimiu, care a luat foc duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16:07 minute. Echipajele de pompieri au adoptat o intervenție defensiva, ceea ce presupune ca nu pot patrunde in hala in care se manifesta incendiul, din cauza…