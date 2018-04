Stiri pe aceeasi tema

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia Mare…

- Copiii flamânzi din mediul rural se refugiau în orașe, unde pribegeau pe strazi pâna când nimereau la miliție Daca n-ar fi cazut subit imperiul sovietic, n-am fi cunoscut nici astazi ororile pe care discipolii lui Vladimir Ilici Lenin le-au semanat pe pamântul…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca ofera pe tot parcursul lunii martie (a.c.) ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Bazata pe locomoția reflexa și este folosita pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au reușit sa ii identifice pe cei doi copii care au sustras produse de pe raftul unei farmacii din municipiu, cu cateva zile in urma. Cei doi, fata și baiat, sunt din Merișani și au 13, respectiv 15 ani. Minorii sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt, dupa…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- Șoferul care joi, 18 ianuarie, a lovit intenționat cu mașina o polițista locala pe strada Gabi Dobre din centrul Ploieștiului, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astazi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Șoferul se numește Razvan Marius Lixandru, este din…