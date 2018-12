Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca și in marile orașe de la noi in țara și din strainatate, in „Capitala Țarii Moților” au avut loc ieri și azi doua evenimente specifice sarbatorilor de iarna, desfașurate intr-un decor hibernal autentic, cu foarte multa zapada depusa la sfarșitul saptamanii trecute. Ca noutate in acest an…

- Miercuri, 19 decembrie, la ora 9.00, are loc deschiderea celei de-a VII-a editii a Targului Darurilor de Craciun. Evenimentul este organizat de Asociatia „Nod”, in perioada 19-21 decembrie 2018, in Salonul Artelor din cadrul Biblioteci Judetene „Petre Dulfu”. Din program: ateliere de lectura pentru…

- In data de 19 decembrie la Alba Mall se desfașoara a cea de a VI-a ediție a evenimentului ”Invațam sa daruim”.Spectacol de dans modern, caritabil pentru beneficiarii casei de tip familial nr 9 din Alba Iulia. Participarea la eveniment este gratuita, spectatorii fiind invitați sa doneze cat doresc…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca bugetarii vor avea zile libere si 24 si 31 d3ecembrie, ceea ce inseamna cate o minivacanta de 5 zile pentru Craciun si Revelion.

- Mai bine de 200 de cigireni, au luat parte vineri seara, la aprinderea oficiala a iluminatului de sarbatori, eveniment organizat de primaria locala și Centrul Cultural Cugir. Mii de beculețe multicolore, ornamente și alte elemente decorative au fost puse in functiune atat in zona centrala a orașului…

- Centrul Județean de Cultura Prahova și Consiliul Județean Prahova anunta organizarea, in interpretarea Coralei „Ioan Cristu Danielescu”, a Concertului de Craciun „Colinde la Palat”. Concertul se va desfașura in data de 15 decembrie 2018, incepand cu ora 18.00, la Sala „EUROPA” din cadrul Palatului Administrativ…