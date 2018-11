Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA…Dupa ce, dimineata, o tanara de aproximativ 30 de ani a fost la un pas sa-si piarda viata intr-un accdent rutier, cateva ore mai tarziu, un nou accident rutier a avut loc in acelasi loc. De data aceasta au fost implicate doua autoturisme si au rezultat patru victime. La fata locului locului…

- In seara zilei de 26 august a.c., politistii care actionau pe raza Sectiei 1 politie rurala Maracineni au fost sesizati de producerea unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, pe drumul judetean 203K. Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca un buzoian de 41 de ani,…

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa-masa, in jurul orei 16.00, pe DN 67, intre Martinie și Capalna. Patru persoane au fost ranite, dintre care una posibil grav, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Traficul este oprit sambata dupa-masa pe DN 67 C intre Martinie și Capalna datorita unui accident…

- Pompierii SMURD Slatina au fost solicitați sa intervina la un accident rutier, pe drumul E 574, la ieșirea din Slatina spre Valea Mare. In accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta, rezultand o singura victima. In momentul sosirii ...

- Un accident rutier grav a avut loc, acum cateva minute, in Eforie Nord.Potrivit ISU Dobrogea Constanta este vorba despre trei victime constiente.La locul interventiei s a deplasat o autospeciala SMURD de la Detasamentul Tuzla. Revenim cu detalii.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana Roșcani, a avut loc un teribil accident rutier. O mașina condusa de un localnic de 41 de ani a ieșit de pe carosabil și a intrat in mulțime, lovind in plin un grup de copii.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la Medgidia. Potrivit IPJ Constanta, din investigatiile efectuate s a stabilit ca, astazi, ora 13.30, un barbat, de 61 de ani, a condus un autoturism pe strada Romana, din Medgidia, dinspre strada Oprea Haraciu unde, ajungand la intersectie cu strada…

- O fosta studenta de la Universitatea Cuza a trecut la cele vesnice in urma unui cumplit accident rutier Zeci de mesaje de condoleante pe FacebookO tanara galateanca si tatal ei au decedat in urma unui accident rutier grav produs in judetul Galati. Beatrice Munteanu, in varsta de 21 ani, fosta studenta…