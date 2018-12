Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost surprinse in bazarul din Suceava furand de pe o masa. Obiectul pe care l-au „subtilizat” a fost un telefon. Ele au mers intr-un magazin de draperii și perdele, dar au vazut ca o angajata aiurita și-a lasat telefonul pe masa. Furtul fost reclamat de un barbat in varsta de 27 de ani,…

- Savantii de la SETI Institute au incercat sa detecteze posibilele emisii radio de la Oumuamua folosind Allen Telescope Array (ATA) atunci cand corpul se afla la aproximativ 170 de milioane de kilometri de Terra, o distanta putin mai mica decat...

- Oamenii de stiinta de la NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), din California, au descoperit noi informatii despre marimea si gradul de reflexie al obiectului cosmic 'Oumuamua, primul vizitator cosmic din afara Sistemului Solar descoperit de astronomi anul trecut, transmite Xinhua.

- Autoritațile din Franța sunt in alerta și au lansat o ancheta la nivel național, dupa ce mai mulți copii s-au nascut fara maini sau degete, iar malformațiile sunt, deocamdata, inexplicabile.

- Serviciului Fiscal de Stat din Moldova anunta ca relanseaza campania „Refuza salariul in plic - cere sa iti fie respectate drepturile”, pentru a cetatenilor despre riscurile fenomenului „salariului in plic” si muncii „la negru”.

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking impartaseste cititorilor ultimele sale reflectii asupra lumii intr-o carte postuma, intitulata “Brief Answers to the Big Questions”. Renumitul savant incearca sa raspunda unor intrebari complexe – precum “Exista Dumnezeu?”, “Va putea specia umana sa supravietuiasca…

- Peste 2.300 de cetațeni au monitorizat in ultima saptamana padurile virgine din Romania (Ținutul Secular) prin intermediul aplicației realizate de Greenpeace Romania – Forest Guardians. De astazi, aplicația este disponibila și pentru utilizatorii de smartphone-uri cu sisteme de operare iOS și poate…

- Dupa ce un telescop din Hawaii a observat un obiect straniu numit „Oumuamua” in spatiu, in octombrie 2017, cercetatorii au incercat sa afle de unde provine. Obiectul are forma unui trabuc si se misca inexplicabil de rapid.