- Anul 2019 ar putea fi unul dificil, in contextul ascensiunii Chinei, al intensificarii populismului, al amplificarii conflictelor comerciale si izbucnirii unei noi curse a inarmarii nucleare, comenteaza Bloomberg, mentionand printre riscuri si crize politice in Uniunea Europeana si in SUA, potrivit…

- In intreaga lume, copiii sunt mult mai predispuși decat oricand sa dezvolte alergii alimentare dar creșterea numarului de alergii din ultimele decenii a fost deosebit de vizibila in Occident.

- Vestea ca Meghan Markle și Prințul Harry urmeaza sa devina parinți pentru prima data a bucurat pe toata lumea, mai ales pe familiile acestora. Acum, la doua luni de cand toata lumea a aflat ca Meghan Markle urmeaza sa devina mamica, Ducesa ar fi fost „data de gol” ca așteapta gemeni!

- Noul film “The Lion King” se anunța un succes garantat dupa lansarea trailer-ului care a depașit 224 de milioane de vizualizari in primele 24 de ore, devenind al doilea cel mai vizualizat trailer de la Disney, și care a avut premiera in timpul transmisiunii Național Footbal League derulat de Ziua Recunoștinței.

- Sa fie mult mai datator de incredere! „Eu știu ca domnul Iohannis ține foarte mult la a respecta Constituția. E un om drept, e probabil și caracterul dansului și profilul dansului, și apreciez asta, am apreciat asta de multe ori și pe perioada in care am fost prim-ministru. Cred insa ca Președintele…

- Iisus a transformat apa in vin la nunta din Cana Galileei, iar Noe, dupa potop, a sadit vita de vie. Vinul este folosit si in cultul Bisericii, dar, cu toate acestea, in Biblie sunt multe locuri unde consumul de alcool este condamnat.

- Dezvoltarea portului a condus nu doar la o crestere economica fara precedent, ci, implicit, si la o ascensiune a navigatiei romanesti, fie ea de stat, fie privata. Statul roman a cumparat nave, atat pentru transport comercial, cat si pentru curse de pasageri. In acelasi timp, Constanta a fost intesata…