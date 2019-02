Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva luni de la fastuoasa nunta de care a avut parte, Raluca Paraschiv a aruncat bomba, in direct, la „Agenția VIP”. Cunoscutul make-up artist și soțul ei iși spun adio, dupa ce au pozat in familia perfecta.

- La scurt timp dupa ce Bianca Dragușanu a abandonat Asia Express, cel mai dur reality-show, concurenții Iuliana Luciu, Margherita de la Clejani și Andrei Ștefanescu au vorbit despre decizia acesteia.

- Seara cu surprize, in cea de-a patra ediție Asia Express, difuzata de Antena 1. In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate.

- Dupa ce echipa formata din Margherita din Clejani și Iuliana Luciu au parasit competiția Asia Express, reacția furioasa a Biancai Dragușanu i-a lasat masca pe concurenți, care au inceput sa ii reproșeze diverse lucruri.

- Ultimele doua echipe care ajung la punctul de control se califica automat in cursa pentru ultima șansa. Concret, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu se numara printre ele, alaturi de Bianca Dragușanu și Oana.

- ASIA EXPRESS 2019 LIVE VIDEO: Dupa un zbor de 14 ore in care emoțiile și scenariile posibile vor acapara mintea fiecarui concurent, aceștia vor ajunge in Pasyala, oraș din țara insulara Sri Lanka. Startul competiției ii va lua pe nepregatite, caci in cel mai dur reality show, elementul-surpriza este…

- Cele noua echipe care au acceptat provocarea Asia Express pașesc diseara, de la 20:00, la Antena 1, pe Drumul Elefantului, in marea premiera a celui de-al doilea sezon. Dupa un zbor de 14 ore in care emoțiile și scenariile posibile vor acapara mintea fiecarui concurent, aceștia vor ajunge in Pasyala,…