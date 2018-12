Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de vacanta, luni, in plenul Parlamentului. Social-democratii sunt convinsi ca demersul Opozitiei de a da jos Guvernul Dancila are sanse minime de reusita, si se pregatesc deja de Sarbatorile de Iarna. Un grup de parlamentari social-democrati a iesit, in timpul citirii motiunii, in plen, pe…

- Ghirlande multicolore, jucarii, ornamente handmade și globuri sclipitoare. Spiritul sarbatorilor de iarna este tot mai prezent. Oamenii sunt in febra pregatirilor pentru Craciun și Revelion. Daca cei care stau la bloc iși amenajeaza locuința mai modest, oamenii care au casa la sol pot opta pentru un…

- Pastrand traditia, Comunitatea Elena Prahova organizeaza, si in acest an, o manifestare specifica Sarbatorilor de Iarna. Concret, Serbarea Pomului de Craciun va avea avea loc duminica, 16 decembrie, la ora 11:00, la Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploiești. In cadrul acestui eveniment vor prezenta…

- O inedita instalatie de arta a Silviei Moldovan, intitulata "Last Year's Christmas", prin care autoarea si-a propus "sa creasca o padure de brazi abandonati", sub sloganul "Adun brazi taiati, vanduti, cumparati, impodobiti si aruncati. Vreau sa fac o padure cu ei!", va fi vernisata joi seara,…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, managerii Aeroportului International Iasi vor deschide ofertele pentru master planul destinat dezvoltarii aerogarii. In a treia zi de Craciun, la Aeroportul International Iasi vor fi deschise ofertele in licitatia pentru „Master Plan Integrat si SF Dezvoltarea Aeroportului…

- Doua targuri de iarna se deschid in perioada urmatoare la Iasi. In perioada 26 noiembrie - 27 decembrie, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, dar si in Piata Unirii va avea loc „Targul de iarna", in cadrul caruia producatori si comercianti vor expune spre vanzare produse specifice Sarbatorilor de…

- Priveam cu jind, dar și cu o nestapanita amaraciune, saptamana trecuta, cum in Cluj se instalau primele casuțe și elemente de mobilier pe platoul generos din Piața Unirii, in vederea organizarii evenimentelor specifice Sarbatorilor de Iarna și a mult-așteptatului Targ de Craciun. Trecatorii zambeau,…

- Primaria Brasov va organiza si in aceasta iarna un targ de Craciun in Piata Sfatului. Acesta isi va deschide portile pe 1 Decembrie, zi traditionala pentru aprinderea iluminatului de sarbatoare, cand Brasovul se transforma in „Oras din Poveste”.