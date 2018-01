Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Marcel Toader s-a raportat la decizia Oanei Lis de a vinde hainele lui Viorel Lis si a rememorat clipele alaturi de Gabriela Cristea. Marcel Toader a sustinut ca si el a ramas cu haine in urma separarii de Gabriela Cristea.

- Oana Lis a decis sa vanda costumele sotului ei, Viorel Lis. Ea spune ca sunt prea multe, nu le poarta si, astfel, locul lor este undeva la ... vanzare. Plus ca sotii Lis au nevoie de bani. Nevasta fostului primar al Capitalei spune ca acestea ar avea o valoare destul de mare, pentru ca Viorel al ei…

- Oana si Viorel Lis nu au o situatie financiara deloc buna. Oana Lis a marturisit ca ea si Viorel Lis se imprumuta pentru a trai, fostul primar al Capitalei precizand ca, in ciuda a ceea ce crede lumea, el nu are bani.

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Oana Lis a luat o decizie importanta la inceput de an. Soția fostului edil al Capitalei și-a schimbat total stilul de viața. A slabit cinci kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Soția lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, care e foarte bolnav…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viața ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din București, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Soția lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea.

- In ultimul timp, Oana și Viorel Lis au trecut prin momente grele, intrucat fostul primar a fost supus unei intervenții chirurgicale. Speriata ca va ramane singura, blonda s-a hotarat sa devina mama, potrivit click.ro. Dupa modelul Oanei Zavoranu, care a zis ca ar apela la o mama surogat, și cealalata…

- Oana Lis a anunțat de curand ca vrea sa faca inseminare artificiala pentru a avea un copil, iar ofertele de la prietenii virtuali au inceput sa curga. Oana Lis, pe care fanii au intrebat-o nu demult ce meserie are , a marturisit, la o emisune de la Antena 1, ca iși dorește enorm un copil și chiar este…

- La scurt timp dupa ce a anuntat in cadrul unei emisiuni TV ca vrea sa devina mama si ca e nevoita sa apeleze la inseminarea artificiala, Oana Lis a fost "bombardata" cu mesaje din partea potentialilor donatori. Excentrica, vedeta a facut publice cateva dintre ofertele primite, desi Viorel Lis nu o sustine…

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Mai grav este cand acestea se depun pe burta, scrie kanald.ro. Exista insa o solutie simpla si eficienta care, va vine sa credeti sau nu, topeste grasimea extrem de rapid. In doar 2 zile rezultatele pot fi observate cu ochiul liber. Citeste si Viorel Lis trece prin momente grele, a slabit…

- Dupa Revelion, Viorel Lis a cerut sa fie transportat de urgenta la spital. Acolo a fost supus unei operatii de colecist, dupa care a fost nevoit sa tina un regim extrem de strict. Oana este in stare de soc. Viorel Lis, pe masa de operatie inainte de sarbatori De atunci, Viorel Lis a slabit…

- Oana Lis a trecut prin momente cumplite. Viorel Lis a ajuns la cutit iar blonda s-a panicat ca il va pierde. Diagnosticul medicilor l-au alarmat pe fostul primar, care si-a luat adio de la familie inainte sa intre in sala de operatie.

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Oana Lis pare, insa, sa fie o persoana extrem de echilibrata si nu se lasa doborata de greutati, scrie spynews.ro. Aceasta a recunoscut ca face terapie si ca incearca sa fie mereu pozitiva pentru a ii transmite starea si lui Viorel Lis. Citeste si Oana Lis, nebunii de Sarbatori "pe un colt…

- Viorel Lis s-a simțit rau in noaptea de Revelion. Oana a povestit in direct la tv prin ce a trecut in ultima perioada și a recunoscut ca este nevoita sa faca terapie. Oana Lis face terapie pentru a putea trece peste problemele pe care le are din cauza soțului ei. Fostul edil al Capitalei este bolnav,…

- Sotia lui Viorel Lis se pare ca este din ce in ce mai nerabdatoare cand vine vorba de sarbatorile de iarna. Cum a mai ramas putin timp pana la Craciun, blondina s-a fotografiat chiar langa bradul frumos impodobit intr-o tinuta de zile mari.

- Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Oana Lis este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, iar din acest motiv starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a degradat. „Viorel nu intelege ca…

- Oana Lis a reactionat imediat public, dupa ce a dat intamplator peste un mesaj sinistru, care anunta moartea sotului ei. Prietenii virtuali ai cuplului si-au exprimat gandurile pe internet. Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: „A murit Viorel Lis.…

- Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: "A murit Viorel Lis. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!". Oana Lis i-a pregatit CRUCEA lui Viorel Lis. A scris pe ea un mesaj in stilul Cimitirului Vesel FOTO "Si eu nu stiam nimic!!!... Neadevarat,…

- Oana Lis le-a aratat tuturor ce poarta cu ea in mașina. Este vorba de o cruce facuta pentru Viorel Lis, pe care este scris un epitaf naucitor. Oana Lis formeaza un cuplu de ani de zile cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei , care a avut mari probleme de sanatate in ultima vreme. Inainte de relația…

- Mos Nicolae nu a ocolit-o nici pe Oana Lis, care s-a aratat de-a dreptul incantata de cadoul primit. Sotia lui Viorel Lis a gasit in ghetute un bilet castigator jucat la pariuri, iar de suma respectiva blonda isi poate lua ce ii pofteste inima, asa cum a fost sfatuita de prietenele sale.

- Oana Zavoranu a reacționat dupa ce unele dintre lucrurile pe care ea le-a donat au ajuns rapid de vanzare pe un site specializat de pe internet. Oana Zavoranu a creat o adevarata isterie zilele trecute, cand a anunțat ca iși doneaza o parte dintre lucruri și accesorii. La apartamentul unde a avut loc…

- Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare in care le-a impartașit fanilor cum și-a petrecut ziua de miercuri. Viorel Lis a fost operat in urma cu doar cateva zile, iar acum a mers din nou la spital. Din fericire, de data asta, nu este vorba despre ceva grav. Viorel Lis, direct…

- Oana Lis si sotul ei au mers din nou la un spital din Bucuresti. Vedeta a facut public un mesaj cu putin timp inainte ca Viorel Lis sa ajunga in mainile medicilor. Fanii i-au transmis fostului primar al Capitalei multe mesaje de insanatosire grabnica.

- Dupa ce Viorel Lis a fost externat din spital, in urma operației de colecist, acesta a avut parte de o surpriza de proporții acasa. Oana l-a așteptat cu un buchet imens cu trandafiri și o bautura speciala.

- Viorel Lis a avut probleme medicale mari in ultimele zile, motiv pentru care a fost internat si, ulterior, operat. El a parasit apoi spitalul, dar nu s-a dus direct acasa. Oana Lis l-a taxat imediat pe fostul primar al Capitalei, pe reteaua de socializare. „A inviat Viorel!!! Si unde credeti ca s-a…

- Viorel Lis a fost supus unei interventii chirurgicale la inceputul acestei saptamani si, in timp ce era pe masa de operatie, i-a crescut tensiunea. Din fericire, medicii au reusit sa il stabilizeze. Oana Lis, devastata dupa ce Viorel Lis a ajuns la TERAPIE INTENSIVA. "Se dadea cu capul de…

- Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Oana Lis a facut marturisiri ingrijoratoare despre starea de sanatate a sotului ei. Potrivit declaratiilor vedetei, Viorel Lis nu se poate hrani singur, iar azi nu se simtea deloc bine si nu au reusit sa vorbeasca prea mult. In ceea ce priveste ziua…

- Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, a ajuns la spital cu probleme grave de sanatate. Se pare ca acesta a fost operat de colecist, iar starea lui nu este un foarte buna, iar medicii sunt rezervati.

- Zile negre pentru cuplul Viorel și Oana Lis: fostul edil al Capitalei a ajuns la spital cu probleme grave de sanatate. Viorel Lis se afla la Terapie Intensiva. Anuntul trist facut de Oana Lis "Viorel e intr-o stare rea de peste o saptamana. De la durere a inceput sa delireze. Intr-o…

- Viorel Lis e rau. Soția lui a facut dezvaluiri dureroase in cadrul unei emisiuni tv. Oana trece prin clipe grele de cand fostul edil al Capitalei se afla la terapie intensiva. Oana Lis a dat detalii despre starea de sanatate a soțului ei. Viorel Lis a fost operat și se afla inca la terapie intensiva.…

- Oana Lis trece prin cele mai grele momente, de cand fostul edil al Capitalei a ajuns pe patul de spital, la terapie intensiva. Viorel Lis a fost operat de colecist, iar medicii sunt foarte rezervati in ceea ce il priveste.

- Oana Lis a facut un apel la prietenii ei de pe o rețea de socializare, acolo unde a anunțat și ca Viorel Lis urmeaza sa se opereze. Oana Lis trece prin perioada mai puțin fericita din viața ei. Partenerul ei de viața, Viorel Lis, pe care l-a cunoscut cand avea doar 18 ani , are mari probleme de sanatate.…

- Oana Lis trece prin momente dramatice, pentru ca Viorel, sotul ei urmeaza sa fie supus unei operatii destul de delicate pentru varsta lui. Oana Lis le-a cerut ajutorul prietenilor virtuali iar acestia i-au raspuns repede cu mesaje de incurajare.

- Vedeta se simte mult mai bine și mai poarta bandaje, scrie spynews.ro. Totul a fost un incident care acum nu ii mai face probleme. Citeste si Viorel Lis, operat de urgenta. Oana Lis l-a dus la 4 dimineata la urgente "M-am impiedicat, am cazut, m-am lovit, nu am mana rupta. Am purtat…

- Detalii șocante ies la iveala din primul mariaj al interpretei de muzica populara Maria Constantin. Fostul soț al acesteia ar fi trait cu sora sa, Camelia. Cantareața de muzica populara Maria Constantin a fost casatorita de doua ori. Ultimul mariaj, cel cu omul de afaceri Marcel Toader s-a sfarșit cu…

- Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis (73 ani) a fost dus de urgenta la spital, unde a fost supus unei interventii chirugicale. A inceput brusc sa se simta extrem de rau, iar Oana Lis a fost cea care l-a convins ca este necesar sa consulte un medic specialist, potrivit click.ro. Dupa ce a ajuns la…

- Viorel Lis are, din nou, probleme grave de sanatate. Fostul primar al Capitalei a ajuns de urgența la spital in miezul nopții, simțindu-se foarte rau. Soția sa, Oana Lis , care la randul ei a trecut printr-o perioada dificila din punctul de vedere al sanatații, i-a fost alaturi in fiecare moment. In…

- Dupa modelul din fotbal, unde mafia pariurilor a ajuns in mai toate campionatele din Europa, un caz similar a fost descoperit in aceste zile in campionatul masculin de volei din Romania, potrivit gsp.ro. Lucrurile au iesit la iveala in urma unei contestatii depuse de Volei Municipal Zalau dupa partida…

- Oana Lis și-a fotografiat soțul intr-o ipostaza halucinanta, alaturi de un personaj care o infațișa pe „doamna cu coasa”. Viorel Lis, care formeaza un cuplu cu Oana Lis , este unul dintre foștii primari ai Capitalei. Ex-edilul, care a cunoscut-o pe partenera lui de viața in urma cu foarte mulți ani…

- Mesaj inedit postat de Oana Lis pe pagina sa de Facebook. Vedeta, care apare intr-o fotografie alaturi de Catalin Botezatu, dar și cu Viorel Lis in cadru, a postat un comentariu care i-a pus pe fanii sai pe ganduri: „Adio,Viorel, și ramai cu bine!!!”. Cei care o cunosc insa și-au dat seama ca este doar…

- Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie in care apare in bratele lui Catalin Botezatu. Fericita de apropierea de celebrul designer, oana a anuntat pe facebook "Adio, Viorel, si ramai cu bine!!!". "Essti o fata frumosa si ai drept da iubi da sa iubesti un barbat mai tanar dect tine…