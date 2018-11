Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Alexia Talavutis, cunoscuta drept creata din fenomentul "Lala Band", a vorbit despre viata de dupa proiectul care a facut-o cunoscuta, dar si despre mariaj.

- Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde" a facut eforturi foarte mari pentru a-si gasi cuvintele in ziua in care tatal sau a trecut in nefiinta. Printre lacrimi si suspinde, Lorena le-a dezvaluit jurnalistilor ca tatal sau a trait cu impresia ca va muri tanar.

- Oana Lis se gandește și la momentul in care va ramane vaduva insa in ciuda acestor ganduri sumbre este hotarata sa-și refaca viața dupa marea pierdere. "Ce credeti, ca daca o sa raman singura o sa ma ingrop? Este ceva normal ca o persoana, daca ramane singura, sa iși refaca viața", a spus…

- Viorel Lis, din nou la spital, pentru o serie de analize. Oana Lis a fost invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre cele mai importante persoane din viața ei, soțul și bunica. „Am fost invidioasa cand am vazut atatea poze cu copiii la școala, eu am stat la o cafea liniștita,…

- O artista indragita la noi , care in ultimii trei ani a fost nevoita sa renunte la cariera din cauza bolii Lyme, a dezvaluit ca a ajuns sa se impace inclusiv cu gandul ca va muri si a detaliat lupta cu boala.