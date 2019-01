Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a sarit in ajutorul unui om al strazii pe care l-a descoperit la ora 1:00 noaptea in apropierea Manastirii Cașin din Capitala. Oana Lis se intorcea de la o emisiune de televiziune, tarziu in noapte, cand a vazut un om al strazii in zona Manastirii Cașin din Capitala. Fara sa stea prea mult…

- Oana Lis a mers in cu soțul ei, Viorel Lis, la sala de jocuri, unde fostul edil al Capitalei se distreaza și simte in largul lui, scrie libertatea.ro. Citeste si Oana Lis a ajuns de urgenta la SPITAL. "Asa a inceput ziua mea!" „Nici moșii nu mai sunt ce erau odata! Acum, in loc sa ne…

- „Am avut probleme destul de grave, dar am noroc ca mi-am revenit. Mulți, dupa ce am avut eu, au ramas strambi, nu mai știatu de ei, dar la mine a fost bine. Știu ca viața e una singura, știu ca fiecare se naște și moare, nu se știe cand, deci nu imi fac o problema... Oana are o pofta de viața nemaipomenita.…

- Oana Lis ii este alaturi sotului in momentele grele pe care le intampina din cauza problemelor de sanatate, insa chiar si asa nu se lasa pana nu face si misto de acesta. Oana Lis a facut o gluma pre retelele sociale, dar dincolo de faptul ca a vrut sa faca oamenii sa rada, nu putem sa nu observam si…

- Viața de studenta ii aduce Oanei Lis zambete pe chip in fiecare zi. Astazi, vedeta s-a fotografiat cu un referat, pe care l-a și prezentat in fața colegilor de facultate. Ea este foarte mandra de realizarile ei și primește incurajari din partea fanilor in fiecare zi. Soția lui Viorel Lis este o studenta…

- Oana Lis face cursuri sa isi salveze sotul (Viorel Lis) si sa il tina cat mai departe de pacanele. Cat de grava este starea de sanatate a fostului primar dupa ce a fost internat de urgenta in spital si a suferit un atac cerebral.

- Oana lis a fost afectata mai intai de problemele de sanatate ale lui Viorel Lis, apoi a urmat accidentarea ei la picior. Acum, le-a cerut ajutorul oamenilor pe rețelele de socializare, pentru a trece mai ușor peste problemele pe care le are. "Azi nu sunt eu... sunt trista așa. De dimineața am…

- Oana Lis nu-și mai poate stapani lacrimile din cauza grijilor care se țin de ea precum scaiul. Problemele de sanatate ale lui Viorel Lis și-au pus, inevitabil, amprenta și asupra starii ei de spirit, apoi s-a accidentat la picior, iar la un moment dat nu a mai putut face stresului și a izbucnit in plans.…