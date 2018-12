Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați cu afaceri in Romania au fost uciși in stil mafiot in Albania. Acolo urmau sa-și petreaca Revelionul. Mașina in care se aflau cu numere de Argeș a fost gasita ciuruita de...

- Cei doi afaceristi albanezi si intreprinzatorul turc impuscati in Albania, sambata, dupa un tir de gloante trase in masina in care se aflau, aveau afaceri in judetul Arges, in zona Campulung Muscel.

- Endrit Dylgjeri (34 ani) si unchiul acestuia, Arben Dylgjery (56), cei doi albanezi asasinati, aveau afaceri in judetul Arges, in zona orasului Campulung. Alaturi de ei a mai fost omorat si cetateanul turc Erdal Duranay (51 ani), administratorul unei firme in a carei proprietate se afla si fostul…

- Omor in stil mafiot in orasul Vulcanesti. Un om de afaceri a fost impuscat mortal in curtea locuintei sale de un individ cu cagula pe cap. Ulterior, criminalul a intrat in casa si a cerut de la sotia victimei toti banii.

- Membrii unui clan mafiot din Albania care opereaza in Londra isi prezinta fara nicio retinere stilul de viata si invitatiile la „razboi“, postand pe Instagram fotografii din inchisoare, cu masini scumpe si arme.

- Europa de Vest are relații mult mai stranse cu Rusia decat ar putea parea la prima vedere, sustine ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, intr-un interviu pentru publicația austriaca Der Standard. „Niciodata nu am pus la indoiala integritatea teritoriala a Ucrainei. Pe de alta parte, cine…

- Data Core Systems, un furnizor de servicii de IT specializat in segmentul de securitate cibernetica al carui business a explodat in ultimii 5 ani, de la 1,6 mil. lei in 2013 la 12,4 mil. lei in 2017, este detinut de la jumatatea lunii trecute integral de Marin Cristian Manescu si Roxana Ioana Manescu,…

- SUSTINERE…Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, saluta decizia Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) de a propune spre consultare publica un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste conditii noi pentru derularea Programului Start-up…