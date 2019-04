Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii despre schimbarile din viața ei. Mai exact, vedeta va semna doua contracte extrem de importante, insa recunoaște ca se teme de noutate. „Nu imi place Duminica... fapt pentru care voi ieși la o plimbare și la masa cu soțul…

- Chef Sorin Bontea a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le cere ajutorul prietenilor virtuali, dupa ce cineva i-a furat identitatea pe Instagram. In mesajul sau, Sorin Bontea le atrage atenția prietenilor ca exista un cont fals care promite premii și concursuri in numele lui. „IMPORTANT!…

- Parolele erau disponibile pentru pana la 20.000 de angajati ai Facebook si datau inca din 2012, potrivit unui raport realizat de firma de securitate cibernetica KrebsOnSecurity, care a a facut publica informatia pentru prima oara. "Aceste parole nu au fost niciodata vizibile pentru nimeni…

- Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a recunoscut ca vrea sa scape de tatuajul la sprancene, iar pentru asta va apela la o procedura de infrumusețare. Vedeta a impartașit totul cu fanii ei. „Cum procedez eu ca sa scap de tatuajul la sprancene care nu mai imi place...dupa cum…

- Recent, Andreea Marin s-a accidentat la picior, la tendonul lui Ahile, insa din pacate, recuperarea merge foarte greu. Vedeta a postat pe contul de socializare, unde le-a marturisit fanilor, cum a inceput saptamana pentru ea. Andreea Marin a postat pe contul ei de Instagram un mesaj in care le-a marturisit…

- Cosmina Pasarin și-a surprins fanii cu o imagine și un mesaj care a lasat loc de interpretari. Vedeta s-a amuzat pe seama fotografiei pe care a scris ca s-a casatorit cu...Shrek, personajul din filmul de animatie. Pe fotografie, bruneta a scris "just married" si a starnit o multime de reactii pe internet.…