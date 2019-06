Stiri pe aceeasi tema

- O tânara de 19 ani și-a pierdut viața, într-un parc de distracții din orașul Jizzakh din Uzbekistan, dupa ce un leagan uriaș s-a desprins de la înalțime și s-a prabușit la pamânt.Împatimiții de senzații tari se dadeau într-un leagan care se rotește la 360 de grade,…

- Un bloc de noua etaje s-a prabusit in aceasta seara, in jurul orei 21.30, in orasul Otaci din Republica Moldova. Inainte de prabusirea imobilului, 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, citat de publika.md, a confirmat informatia si a adaugat ca…

- Cel putin 16 migranti subsaharieni si-au pierdut viata sambata in Maroc si alti 17 au fost raniti, ''mai mult sau mai putin grav'', dupa ce vehiculul lor a cazut intr-un canal de irigatii in nord-estul tarii, a anuntat agentia marocana de presa MAP, citata de AFP potrivit Agerpres. Migrantii…

- Opt persoane si-au pierdut viata duminica in timpul furtunilor puternice care au lovit sudul Statelor Unite, relateaza luni dpa. Potrivit mass-media, opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii…

- Doi copii au murit si alti 18 au fost raniti dupa ce o tornada a luat pe sus un castel gonflabil intr-un parc de distractii din centrul Chinei, au anuntat luni autoritatile locale citate de AFP potrivit Agerpres. In imaginile difuzate pe retelele de socializare de televiziunea publica CGTN…