- Gara centrala din Frankfurt (vestul Germaniei) a fost partial inchisa vineri de politie ca urmare a unui presupus jaf la un oficiu bancar, transmite dpa. Politia le-a cerut trecatorilor sa evite zona din jurul garii. O purtatoare de cuvant a politiei germane a declarat ca este posibil ca suspectii sa…

- Politia le-a cerut trecatorilor sa evite zona din jurul garii.O purtatoare de cuvant a politiei germane a declarat ca este posibil ca suspectii sa fi fugit de la locul jafului, motiv pentru care a fost inchisa o parte a garii si toate serviciile feroviare au fost suspendate.Martorii…

- Pana masiva de curent in New York, peste 45.000 de persoane au ramas fara curent electric din cauza unui incendiu la un transformator electric din cartierul Manhattan. Circulatia trenurilor de metrou s-a oprit in unele zone din cauza penei de curent, patru statii fiind inchise publicului din cauza…

- Situl, unde se afla templul Minervei - Partenon, a fost inchis intre orele locale 13.00 si 17.00 (si ora Romaniei), au anuntat autoritatile locale.Serviciul meteorologic grec preconiza temperaturi de pana la 38°C la Atena, insa tenperatura pe dealul Acropolei, care domina orasul, este mai…

- Un incident a avut loc in aceasta dupa amiaza la statia de metrou 1 mai din Bucuresti. Potrivit Metrorex, astazi, ora 13.56 mecanicul trenului care mergea in directia Gara de Nord 2, a sesizat caderea unei bucati de tabla in calea de rulare, la statia de metrou 1 Mai."Mecanicul a luat bucata de tabla…