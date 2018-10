Stiri pe aceeasi tema

- Are milioane de fani pe youtube si calatoreste pe ocean sau pe mare prin toate colturile lumii. Prin vene ii curge sange romanesc, dar nu a fost niciodata in Romania. Elena este una dintre cele mai de succes vloggerite din lume

- Reclamele de pe YouTube vor deveni putin mai deranjante pentru utilizatori, Google anuntand noi metode prin care publicitari pot oferi experiente interactive care pot rula inaintea sau in timpul continutului video. Deja exista cateva companii care si-au anuntat interesul pentru acest nou format de reclame,…

- A inceput sa se raceasca vremea, se instaleaza toamna, dar putem visa cu ochii deschisi la destinatiile exotice de glob. Desigur, ar trebui sa castigam la loto ca sa ne permitem una din urmatoarele vacante.

- Respins pe 5 iulie de Parlamentul European (PE), textul propus divizeaza eurodeputatii chiar si in interiorul grupurilor politice si a fost revizuit in speranta ca vor fi inlaturate temerile militantilor libertatii pe internet. Pentru sustinatorii acestei noi directive, propusa initial…

- Segmentele digitale vor fi cele mai dinamice componente ale pietei media si divertismentului din Romania in urmatorii 5 ani, potrivit raportului Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (GEMO). Intreaga piata de media si divertisment din Romania ar putea inregistra un ritm mediu…

- Jack Ma, un fost profesor de engleza care a fost respins de nenumarate ori de universitați și de companii, a creat un imperiu de 400 de miliarde dolari care a schimbat online-ul chinez. A fost numit in multe feluri, de ...

- Tanara de 21 de ani, care este aproape miliardara datorita imperiului sau construit pe piata produselor de machiaj, i-a primit pe fani in camera ei speciala, plina cu genti. Unele dintre acestea au costat mii de dolari, alte sunt piese vintage sau editie limitata si valoreaza o avere. In total, colectia…

- O fetița in varsta de șase ani din SUA a primit cadou de la mama sa dreptul de a cumpara online o papușa Barbie, folosind smartphone-ul acesteia. A doua zi, insa, cea mica a luat din nou telefonul mamei sub pretextul ca vrea sa vada in ce stadiu se afla comanda ei. A accesat iarași aplicația magazinului…