- O noua investitie privind modernizarea infrastructurii rutiere in microraionul V al municipiului Targoviste, strada Ion Ghica a fost finalizata. O suprafata de peste 6000 mp, a fost asfaltata . S-au facut lucrari privind modernizarea iluminatului public si preluarea apelor pluviale . Au fost …

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, propune construirea unor containere pentru mașini parcate, ceea ce ar desființa mai multe locuri de parcare decat creeaza. Asta considera deputatul USR, Catalin Drula, care a catalogat inițiativa edilului drept „o aberație sinistra”. „O aberatie sinistra propusa…

- Magistrala 4 de metrou a fost extinsa anul trecut cu doua noi stații și un depou in Straulesti, chiar la inceputul Șoselei București - Targoviște. Proiectul a inclus și construcția unei parcari de tip park&ride deasupra galeriei care face legatura intre stația de metrou Straulesti și Depoul Straulesti,…

- Dupa cum stim microraionul nr. V al municipiului Targoviste este prins intr-un amplu proiect de reabilitare si modernizare a infrastructurii cu finantare din bugetul local. Au fost finalizate lucrarile de modernizare a parcarii aferente strazii Urmuz. Cele peste 100 de locuri noi de parcare, iluminatul…

- Prezenta pe strazile Constantei si pana nu demult temuta din pricina celebrelor "caracatiteldquo; ce blocau masinile parcate necorespunzator, Politia Locala Constanta a suferit anumite transformari de a lungul timpului. Tocmai de aceea este important sa stim ce poate face Politia Locala Constanta, care…

- Locuitorii Sectorului 4 isi vor putea rezerva un loc de parcare din cele disponibile, prin intermediul unei aplicatii mobile, iar, cat de curand, cei care le vor ocupa spatiul platit se vor trezi cu rotile blocate.

- In completarea modificarilor rutiere impuse in municipiul Suceava in zona Policlinicii Areni, in capatul strazii Marasesti, inainte de intersectia cu bulevardul principal, se amenajeaza noi locuri de parcare, intr-o zona in care lipseau cu desavarsire.„Prin reducerea partiala a trotuarului si ...

- S-a reluat, provizoriu, circulația pe Strada Cetații din Targoviște, urmand ca la inceputul saptamanii viitoare lucrarea sa fie finalizata prin Post-ul TARGOVIȘTE: Sens unic pe strada Cetații, cu parcare pe stanga apare prima data in Gazeta Dambovitei .