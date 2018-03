Stiri pe aceeasi tema

- „Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru eternitate”, a declarat papa Francisc intr-un interviu publicat joi de cotidianul italian La Repubblica, informeaza DPA. Dupa... Source

- Deși se spune ca nu este bine sa consumi o cantitate mare de cafea, oamenii de știința au alta parere. Conform oamenilor de știința, persoanele care aleg sa consume trei cești de cafea pe zi au risc mai mic de a se confrunta cu afecțiuni cardiovasculare. Ba mai mult, se pare ca ar putea preveni infarcul,…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei, informeaza bbc.com.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei

- Cel putin 17 persoane varstnice au fost diagnosticate cu listerioza dupa ce au mancat pepeni contaminati. Autoritatile din domeniul sanitar nu au descoperit inca modalitatea prin care s-a produs contaminarea, insa toti pepenii de la ferma respectiva au fost retrasi din magazinele de pe intreg teritoriul…

- Conform TechTimes.com, lui Jasmine i-a facut rau la școala la inceputul lunii și a mers acasa pentru a se odihni. Cateva ore mai tarziu, adolescenta a fost dusa de urgența la spital. Autopsia a aratat ca Jasmine a murit dupa ce a facut peritonita. Se pare ca un manunchi de par din stomacul…

- Un grup de cercetarori americani și spanioli susțin, pe baza unui studiu, ca producerea de neroni in hipocampul din creierul uman ar inceta la varsta de 13 ani. Pana in prezent, majoritatea specialiștilor din domeniul neuroștiinței susțin ca hipocampul uman si cel al unor animale, precum rozatoarele,…

- Cel putin noua persoane au murit si alte 13 au fost ranite, miercuri, intr-un atentat sinucigas comis la un post de control al politiei din localitatea Raiwind, in estul Pakistanului, informeaza EFE. "Cinci...

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. "Suntem profund intristati ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar, a carui munca…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o raceala. „Nu stiam ca este atat de bolnava sa…

- S-a luat o decizie neasteptata in privinta trupului neinsufletit al Israelei, dupa ce medicii legisti au stabilit cu exactitate cauza mortii. Israela a murit, vineri, din cauza unei puternice hemoragii digestive, nu din cauza unui accident vascular, asa cum se crezuse la inceput. Potrivit spynews, trupul…

- Fosta handbalista Alexandra Roua a murit la doar 32 de ani! A fost rapusa de o boala necruțatoare, a anunțat voceavalcii.ro . Alexandra Roua, fosta handbalista la Oltchim Ramnicu Valcea, Mureșul Targu Mureș și HCM Baia Mare, a incetat din viața la doar 32 de ani. Fosta handbalista Alexandra Roua a…

- Designerul francez Hubert de Givenchy a murit, luni, anunta presa internationala, la 91 de ani. Printre personalitatile pe care le-a îmbracat se numara Audrey Hepburn si Jackie Kennedy. Cele care i-au purtat creatiile s-au declarat fascinate de rafinamentul sau.

- Ilie Taru, liderul judetean al Partidei Romilor, s-a stins din viata dupa o lupta cu boala de mai multe luni de zile. Temperament vulcanic, recunoscut si apreciat in etnia roma, Taru a scris istorie in politica Vasluiului, din 1992 si pana astazi. Uneori contestat de catre colegii sai de partid, alteori…

- Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. VEZI ce a marturisit despre experienta bizara Israela Vodovoz a trecut prin momente grele de-a lungul timpului, unul dintre ele fiind acela cand a intrat in moarte clinica. Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri…

- Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri cutremuratoare despre perioada in care a suferit cea mai dificila operatie. A avut o sangerare in stomac si a fost nevoita sa stea in sala de operatie 12 ore. “Eu am vrut un anestezist particular, pe care sa-l platesc eu. Nimeni nu voia…

- Celebra Israela a murit. Vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuința, chiar de avocata sa. Potrivit primelor informații, aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei.

- Celebra Israela a murit. Vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuința, chiar de avocata sa. Potrivit primelor informații, aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei.

- Celebra Israela a murit. Femeia de afaceri a fost gasita fara viata, aseara, in locuința sa, cazuta in baie. Prietenii nu mai reusisera sa ia legatura cu ea de mai multe zile, iar avocata sa a chemat autoritațile pentru a intra in casa, forțand ușa. Israela avea 70 de ani si suferea de astm. A devenit…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Maine, Tribunalul Constanta va analiza contestatia procurorilor impotriva mandatului de 15 zile emis de Judecatoria Constanta in cazul soferului implicat in accidentul mortal de pe Soseaua Mangaliei din Constanta.Oricare va fi decizia instantei, aceasta va fi definitiva.Amintim ca in urma evenimentului,…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Sylvester Stallone a reacționat la știrea falsa care a circulat luni pe internet potrivit careia ar fi murit. Vedeta din Rocky și Rambo nu a parut deloc nervos de vestea care i-a zguduit familia dar și fanii și a postat un video in care apar și fiicele lui. "E minunat sa te intorci din morți",…

- "Sylvester Stallone a murit!", aceasta este stirea ca a zguduit lumea luni dimineata. Informatia a aparut dupa ce o poza prin care se transmis condoleante actorului s-a viralizat pe retelele de socializare.

- Un barbat român în vârsta de 30 de ani a fost grav ranit într-un accident rutier care a avut loc în seara zilei de 27 ianuarie, în localitatea Poggiomarino, din provincia Napoli.

- Karon Peters a fost rapusa de cancer, insa a plecat in lumea celor drepti doar dupa ce a lasat mesaje video si diverse cadouri pentru persoanele care i-au marcat existenta. Cand femeia stia ca moarte se apropie, si-a dorit ca familia si prietenii sa continue sa zambeasca si dupa trecerea ei in nefiinta.…

- Javier Reyes, un artist mexican de 33 de ani, cunoscut pentru legaturile sale cu traficantul de droguri Felipe de Jesus Perez Luna, a murit dupa ce a fost impuscat. Un cantaret a murit dupa o bataie intr-un bar. Artistul, apreciat inclusiv de presedintele tarii, avea doar 33 de ani Unul…

- Vestea ca Mariana Pitigoi a murit a socat pe toata lumea. Artista care in urma cu cateva luni a venit la TV pentru a spune ca-si vinde costumele populare pentru a putea supravietui, a perdut lupta cu boala nemiloasa.

- Ozana Barabancea a facut marturisiri de suflet. Vedeta a afirmat ca nu se teme nicidecum de moarte. Ozana Barabancea, care a slabit 40 de kilograme in ultimele luni , este cunoscuta ca artista lirica, dar și din postura de jurta la emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Vedeta a fost invitata…

- Dupa atacul din Manchester, un om al strazii s-a oferit sa dea o mana de ajutor mai multor victime ranite, insa polițiștii au facut ulterior o descoperire care i-a intristat. Pe de o parte voia sa dea impresia ca ii ajuta, dar in realitate el fura de la victime. Christopher Parker, in…

- Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, a vorbit la interviurile DC News despre acest subiect. "Avem un dialog cu ai noștri colegi de la USR. Aș minți sa spun ca nu exista momente in care au niște recomandari bune și unele chiar foarte bune, insa se intampla și alte situații. Evident ca toaletam…

- Channelingul este procesul de deschidere a canalului energetic și de lumina propriu pentru a te conecta la legatura ta cu astralul, proces care poate fi comparat cu deschiderea unei porți de vibrații spre subconștiența cosmica. Deschiderea acestui canal de legatura cu lumea spirituala se poate face…

- O tanara in varsta de 30 de ani a fost gasita spanzurata in apartamentul sau, dupa ce iubitul ei ar fi incercat sa o sune. De teama ca ceva ar fi putut sa i se intample, tanarul a sunat imediat la 112. Din pacate, aceasta se sinucise.

- John Barton, care a fondat Royal Shakespeare Company alaturi de Peter Hall in 1960, a murit joi, la varsta de 89 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia noului Guvern Intr-un comunicat…

- Opt copii au murit dupa ce au mâncat o țestoasa marina și au suferit o grava intoxicație alimentara în Madagascar. Consumul de țestoase și a altor 24 de specii de pești nu este recomandata de catre experți fiindca este posibil sa fie toxice și sa aiba efecte letale, mai ales în…

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- Fotbalistul Cyrille Regis, o legenda a sportului britanic, a murit, duminica, la varsta de 59 de ani. Cauza mortii a fost un atac de cord, potrivit presei britanice. Sportivul si-a inceput cariera la echipa Hawthorns, dar s-a remarcat prin cele 241 de aparitii pe teren pentru Baggies, in cadrul carora…

- Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Actrita a fost gasita prabusita in holul casei de catre fiica sa.A Actrita a incantat milioane de romani, dar a murit singura. Ziua de 13 ianuarie a fost o zi trista, deoarece a avutt loc parastasul de 40 de zile de la moartea Stelei Popescu.

- Ciara Romero, asistenta medicala din Colorado, a murit in timp ce facea bungee jumping intr-un parc. Chiar si dupa trista intamplare, investigatorii cazului sustin ca aparatul functiona corect in momentul in care a murit tanara.

- Legistii au efectuat autopsia tinerei gravide din Iasi care a murit dupa ce a fost plimbata intre spitale. Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde a ajuns in stare critica si mai avea 3 luni pana sa nasca. O infectie puternica a curmat viata tinerei de doar 27 de ani care…

- Vestea teribila a fost data de mama actorului. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat in somn, marți noapte, la Chicago. De asemenea, corpul neinsuflețit al marelui actor a fost gasit de iubita. Joseph Wayne Miller, actorul din serialul „Salami Sam”, care a dat lovitura in anii ’90, a murit la varsta…

- Moarte-soc in lumea filmului. Un actor care a facut furori inntr-un serial de succes a murit la doar 36 de ani. Vestea teribila a fost data de mama actorului. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat in somn, marți noapte, la Chicago. De asemenea, corpul neinsuflețit al marelui actor a fost gasit de iubita.…

- Veste îngrozitoare pentru fanii filmului "Salami Sam", care a dat lovitura în anii '90. Actorul Joseph Wayne Miller a trecut în neființa la vârsta de 36 de ani. Mama actorului a fost cea care a dat vestea teribila. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat…

- Ce se intampla cu sufletul dupa moarte? Unde se afla sufletul imediat dupa desparțirea sa de trup? In ce interval de timp trece sufletul vamile vazduhului și cand are loc judecata? Acestea sunt, conform unui studiu, unele dintre cele mai importante intrebari la care creștin ortocșii doresc raspunsuri. Conform…

- Un international al statului Honduras, Juan Carlos Garcia, a murit la numai 29 de ani, din pricina unei boli cumplite, informeaza Antena 1. Juan Carlos Garcia, care evolua pe postul de fundas, a jucat la formatia engleza Wigan Athletic.

- Un baiat de 15 ani a murit dupa ce a fost cazut în sabia sa în timp ce facea un dans tradițional la o nunta din India. Adolescentul, pe nume Hameed, a fost invitat la nunta sa petreaca și sa se distreze, însa a avut parte de un final îngrozitor. Tânarul…

- Caz incredibil intr-o inchisoare din Romania! Un tanar de 33 de ani a murit in spitalul Penitenciarului Rahova dupa ce a fost extradat din Anglia. Deținutul suferea de mai multe boli, iar familia si avocatii acestuia acuza ca tanarul nu a primit niciun fel de tratament, informeaza Romania…