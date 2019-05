VIDEO- O nouă modalitate de a trata bolnavii de Parkinson, la Braşov Tratament inovativ pentru bolnavii de Parkinson. Persoanele din Brașov care sufera de aceasta boala pot fi tratate in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența cu ajutorul unei terapii denumite Duodopa – un gel cu administrare intestinala continua, utlizat doar in formele avansate ale bolii. Practic un dispozitiv este montat in corpul pacientului, iar gelul este asimilat mai bine de organism in comparație cu medicamentele. Bolnavii de Parkinson a caror organisme nu mai raspund la medicația administrata se pot adresa medicilor din Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov. Pacienților cu… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

