Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele SMURD au fost solicitate, sambata și in noaptea de Inviere, de 1.062 de persoane care au avut probleme medicale, precum și pentru 8 cazuri in care a fost nevoie de descarcerarea unor persoane, in urma unor accidente rutiere. Pe timpul slujbelor de Inviere, 31 persoane carora li s-a facut…

- Un adolescent de 14 ani din judetul Tulcea a fost arestat preventiv dupa ce a furat un autoturism si l-a condus, iar in urma cercetarilor s-a stabilit ca acesta este autorul a 13 furturi din masini din judetul Vrancea.

- Interventia elicopterului SMURD a fost solicitata la un accident petrecut marti dupa-amiaza pe DN 6 Alexandria-Bucuresti, dupa ce soferul unui autoturism, un barbat in varsta de 71 de ani, a suferit multiple traumatisme in urma coliziunii cu un alt autovehicul.

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Livezile in cooperare cu Detașamentul de Pompieri Aiud intervin cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din localitatea Poiana. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In aceasta…

- Pompierii intervin vineri seara la iesire din Medgidia spre Cuza Voda, judetul Constanta, pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata.Totodata, salvatorii actioneaza si in localitatea constanteana Sibioara pentru a lichida un incendiu produs la un islaz. Un alt incendiu de vegetatie uscata s a…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, duminica, pentru preluarea unei victime ranite grav in urma impactului dintre un tir incarcat cu cauciucuri și o mașina, pe DN 65, in Lunca Corbului, județul Argeș. In total, trei persoane au fost ranite informeaza mediafax Purtatorul de cuvant al ISU Argeș,…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit in urma unui accident, intr o comuna din judetul Olt.Pompierii SMURD Bals si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Olt au intervenit noaptea trecuta pe Drumul Judetean 643, in comuna Iancu Jianu, la un accident rutier cu doi pietoni, transmite ISU Olt.Echipajele…

- In apropiere de localitatea Tudor Vladimirescu, a fost semnalat un incendiu de vegetatie uscata.6 subofiteri au traversat Dunarea cu o ambarcatiune din aluminiu, au localizat incendiul si lucreaza la lichidare.Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 5 hectare.Sursa foto: ISU Delta Tulcea…