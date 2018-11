Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a fost provocata de catre mama ei la o serie de intrebari incomode la care a raspuns fara ocolișuri. Cantareața a recunoscut inclusiv ca… a inșelat! Pe canalul ei de Youtube, Anda Adam a postat o inregistrare in care apare alaturi de mama ei. Cele doua și-au pus cele mai neașteptate intrebari…

- Comisia Europeana intentioneaza sa oblige companii din domeniul online precum Facebook, YouTube si Twitter sa identifice si sa elimine propaganda terorista si violenta extremista, neconformarea fiind urmata de amenzi, informeaza Financial Times, potrivit Mediafax.Comisia Europeana va abandona…

- Romania este in topul vitezei de incarcare a site-urilor mobile, potrivit datelor Google, care precizeaza ca smartphone-ul s-a transformat in dispozitivul preferat pentru accesarea internetului si la nivel global. Smartphone-urile au evoluat mult in ultimii ani, in special in ceea ce priveste…