- Sfarșit tragic pentru o fetița in varsta de 11 ani din Zalau. Aceasta a murit la spital, dupa ce a cazut in cap din microbuzul in care se afla. Tragedia s-a produs in momentul in care ușa din spate s-a deschis in timp ce microbuzul se afla in mers, iar copila a cazut pe asfalt, Alți copii din microbuz…

- O fetița de un an și jumatate a murit, iar fratele ei, de doi ani și jumatate, a fost gasit grav intoxicat cu fum, dupa ce mai multe haine puse la uscat ar fi cazut peste un termoșemineu cu lemne.

- Alayna, o fetița de doar 10 luni din Marea Britanie, este chinuita din cauza septicemiei și a unei boli cerebrale nediagnosticate de medici. Parinții traiesc clipe de groaza deoarece copila iși ține respirația de 15 ori pe zi și are convulsii ce pot fi declanșate chiar și de ciocanitul la ușa. Sophie…

- O fetița ajunsa cu anemie severa la Spitalul Falticeni ar fi murit de foame, susțin medicii, dupa ce bunica a povestit ca ar fi fost hranita doar cu lapte și ceai, scrie realitateadesuceava.net. Daria, o fetița de un an și zece luni a ajuns luni dupa amiaza la Spitalul municipal Falticeni. Copila era…

- Fetita in varsta de 2 luni se afla in spitalul pediatric Meyer, din Florenta, cand a fost rapita de mama ei, care la fel ca și tatal micuței, avea interzis sa se apropie de bebeluș. Copila era internata in spital pentru o fractura de femur. La externarea din spital, fetița urma sa fie data in ingrijirea…