- O femeie de 29 de ani, din Resita, a incercat sa plece, marti, cu caruciorul plin de cumparaturi in valoare de 2.000 de lei, dintr un supermarket, fara sa plateasca, transmite Agerpres.roCei mai multi alegem sa facem cumparaturi din supermarketuri, dar regula este sa iesim cu ele din magazin prin dreptul…

- Raul Rusescu (30 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria recenta a clubului FCSB. Atacant de top, sportivul duce o viata de huzur in afara terenului de fotbal. Familist convins, acesta este rasplatit pe masura de sotie.

- Imagini inedite au fost surprinse in Parcul Natural Apuseni. Este vorba despre o familie de caprioare aflata in zona unui tau aflat intr-o poiana din padure. Reprezentanții de la parcul Natural Apuseni au reușit sa surprinda imaginile inedite cu familia de caprioare, un cerb și trei ciute care se hranesc…

- Imagini cu un bebeluș care este plimbat in carucior au ingrozit internetul. Practic caruciorul in care se afla copilul este impins de o persoana care conduce o mașina cu volan pe dreapta. Barbatul are o mana pe geam și ține caruciorul, in timp ce mama bebelușului, care a filmat toata intamplarea, se amuza…

- Luni, pe pagina de Facebook, Coaliția pentru familie a anunțat ca a fost dizolvat Comitetul de inițiativa cetațeneasca pentru revizuirea Constituției, iar conducerea iși exprima recunoștința pentru cei ce au votat la referendumul pentru familie.

- Accident grav in judetul Buzau, pe raza localitatii Maracineni. Parintii impreuna cu cei doi copii minori de 3, respectiv 5 ani au ajuns la spital. Patru mașini au fost implicate in accident.Vinovat de producerea carambolului a fost unul dintre soferi, un tanar de 28 de ani, care nu ar fi acordat prioritate…