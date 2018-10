Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ilieș avea 32 de ani și locuia in orașul Blaj, iar in urma cu doi ani candidase pentru funcția de primar. Tanara a vrut sa-și petreaca vacanța in turcia alaturi de soț și de parinții ei. La scurt timp dupa ce au fost preluați de un microbuz de pe aeroportul din Antalya, mașina a derapat pe…

- O familie de romani din Blaj a murit intr-un cumplit accident in Turcia, in prima zi de vacanta. Mama, tatal si fiica lor au pierit striviti in microbuzul care abia ii preluase de la aeroportul din...

- Șosea insangerata in Turcia, unde s-a produs un cumplit accident rutier, in urma caruia o tanara de 32 de ani, fosta candidata la Primaria Blaj, și parinții sai au murit in urma impactului. Alte trei persoane au suferit rani foarte grave, iar medicii turci se lupta ca sa-i țina in viața. Cu toții plecasera…

- Accident groaznic in județul Bistrița-Nasaud. Un barbat de 55 de ani a murit si alte trei au fost ranite grav, luni, dupa ce masina in care se aflau a intrat, intr-un copac, pe raza localitatii Piatra, comuna Chiuza. Soferul nu avea permis de conducere.

- Un roman a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea acesta s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in jurul orei 7.30 pe autostrada A1, la Pressbaum, in directia Viena.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica, ca un roman a decedat, iar alti doi, printre care si un minor, sunt raniti, in urma unui accident rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, la vest de Viena, Austria.

- Accident cu o familie de romani in Austria. MAE face precizari legate de situatia celor doua ranite, o fetita si mama ei. Tatal a murit pe loc. Un teribil accident cu o familie de romani a avut loc in Austria, sambata. MAE face precizari legate de situatia celor doua ranite, o fetita si mama ei. […]…

- Un barbat din orașul Balș și-a pierdut viața, iar soția și copilului lui sunt in coma, in urma unui accident teribil ce s-a produs in Bulgaria. Patru mașini și un TIR au fost implicate in teribilul eveniment rutier.