- In aceasta dimineața, pe DN 66A, zona Iscroni, a avut loc un accident rutier grav: conducatorul unui autoturism, un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiul Vulcan, care se deplasa din direcția Petroșani – Vulcan, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar intr-o curba a patruns pe…

- Un accident naval a avut loc sambata dimineata, pe Dunare, dupa ce un cargo s-a ciocnit de o nava de croaziera, aceasta din urma suferind avarii in zona suprastructurii. In urma evenimentului doua persoane au fost preluate de cadrele medicale de pe ambulanta pentru investigatii medicale.

- Zece persoane au avut nevoie miercuri de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat gaze toxice in urma declansarii unui incendiu intr-un bloc de apartamente din orasul german Munchen, cauza incendiului fiind o trotineta electrica, relateaza agentia EFE. Potrivit politei germane, respectiva trotineta era…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza la ieșire din Falticeni spre Suceava, in zona Podeni. Una dintre mașinile implicate s-a rasturnat, iar alta a ieșit in decor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava in urma accidentului nu au fost…

- In perioada 1 – 8 august, politistii clujeni au actionat pe raza judetului Cluj pentru prevenirea si combaterea transportului neautorizat de persoane. Acțiunea este una fara precedent, raportat la durata, numar de autovehicule și persoane verificate, și vine dupa tragedia de la Caracal, deși oficial…

- In data de 7 august 2019, din cabinetele medicilor de familie au fost transmise in Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) aproximativ 400.000 de servicii medicale, dintre care 326.806 au fost semnate cu cardul și validate. Un numar de 61.806 servicii medicale au fost nesemnate cu cardul.…

- Zeci de persoane s-au adunat duminica dupa-amiaza in fata casei lui Gheorghe Dinca din Caracal, dupa ce au aflat ca acesta a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete. Mama si bunicul Luizei, adolescenta de 18 ani care a disparut din aprilie, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a aflat ca fata…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri, la un accident rutier in care au fost implicate doua microbuze in care se aflau 32 de copii si sase adulti.