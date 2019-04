VIDEO. O cunoscută artistă, sărut fierbinte cu un misterios bărbat! Imaginile au ajuns virale pe net! Astea sunt imaginile momentului! O cunoscuta artista se saruta cu foc cu un barbat misterios. Imaginile au ajuns virale pe net! Mellina, artista ce s-a facut remarcata in 2014 cu hit-ul „Poza de album” in colaborare cu Vescan, apare in ipostaze incendiare alaturi de un tanar sexy și misterios. Cei doi se imbrațișeaza, se saruta cu foc, insa totul face parte din scenariul noului sau clip, “Sper ca ți-e bine”! Cunoscuta cantareața și-a pus in aplicare viziunea despre trairile sale și spera sa reușeasca sa vindece inimile frante prin mesajul pe care il transmite. “Sper ca ți-e bine” este piesa care… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

