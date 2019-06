Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au murit sambata dupa ce o cladire in construcție din Cambodgia s-a prabușit, a anuntat un oficial, in tmp ce salvatorii incearca sa ajunga la muncitorii disparuți temandu-se ca sunt prinși sub un munte de fiare contorsionate și moloz, relateaza MEDIAFAX.Cel puțin 23…

- Trei persoane au murit și o alta a fost grav ranita într-un incendiu care a cuprins o cladire din centurl Parisului, sâmbata dimineața, relateaza AFP. 27 de persoane, inclusiv un pompier, au fost de asemenea raniți ușor, intoxicați cu fumul degajat de incendiul care a izbucnit într-o…

- Pilotul elicopterului care s-a prabusit pe o cladire din Manhattan a decedat, fiind singura persoana aflata la bord, iar autoritatile au informat ca nu exista alte persoane ranite, relateaza ABC.

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri nord…

- Cel putin opt persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul orasului, in jurul orei locale 17.30 (ora 18.30, ora Romaniei). Parchetul…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite in urma exploziei unei grenade in nord-estul statului Assam din India, dar nicio grupare insurgenta nu a revendicat pana acum atacul, a anunțat poliția indiana, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Se anunța un nou mega-protest #Rezist! Mii…

- Toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion privat prabusit in nordul Mexicului, dupa ce disparuse de pe ecranele radarelor, si-au pierdut viata in accident, au anuntat luni autoritatile mexicane, relateaza AFP si Reuters.