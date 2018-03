Stiri pe aceeasi tema

- O casa de schimb valutar din orașul aradean Chișineu Criș a fost sparta noaptea trecuta. Dupa modelul spargerilor similarte din Timișoara, hoții nu au mai pierdut timp cu deschiderea seifului, ci l-au luat pe sus, cu totul.

- Oamenii legii anunta ca pe 9 martie a avut loc un atac armat la un schimb valutar din sectorul Botanica al Capitalei. Individul ar fi fost inarmat cu un pistol si ar fi amenintat casierul, solicitand banii din masina de casa si control. Ulterior, atacatorul a fugit de la locul faptei intr-o directie…

- O casa de schimb valutar din orasul Chisineu Cris, judetul Arad, a fost sparta in cursul noptii de joi spre vineri, hotii plecand cu seiful cu bani, informeaza surse din cadrul anchetei, potrivit Agerpres. "Hotii au patruns in incinta casei de schimb valutar, au intors camerele de supraveghere…

- Potrivit informațiilor pe care le deținem, hoții au furat un seif in care se afla o suma importanta de bani, posibil incasarile efectuate in timpul zilei. Urmeaza sa se stabileasca cu exactitate ce suma de bani a fost sustrasa, polițiștii Serviciului Investigații Criminale fiind la fața locului, efectuand…

- Jandarmii din Chisineu Cris au returnat proprietarei o geanta cu bani, carduri bancare si acte, pierduta in fata unui magazin. Patrula de intervenție din orașul Chișineu-Criș a observat, marti, la ora 15,30, o geanta din piele de culoare maron, lasata pe pervazul din fața magazinului ,,Universal Criș”…

- „Luni erai” este cel mai recent single lansat de Daiana, pentru care a lucrat in ultima perioada. Printre orele de la scoala, programul Daianei mai include si cursurile de canto, antrenamentele de dans si coregrafiile special pregatite, dar si sesiunile de studio. Pentru single-ul „Luni erai”, tanara…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a semnat in aceasta saptamana contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru construcția a doua gradinițe cu program normal la Ineu si la Mocrea. Suma totala alocata prin PNDL se ridica la 3,5 milioane de lei. „Ministerul…

- Polițiștii din Vladimirescu cerceteaza un barbat, banuit de furtul unor miei. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 22 de ani, din localitatea Seleuș, care in noaptea de 12/13 martie a.c. a sustras 12 miei de la o stana de pe raza localitații Vladimirescu, pe care ulterior…

- Mai mulți profesori de istorie din județul Cluj participa la un proiect prin intermediul carora invața cum sa foloseasca filmele pentru a starni pasiunea elevilor lor pentru aceasta știința, scrie site-ul partener ClujInsider. Mai mult, ei ii vor pregati pe elevi astfel incat aceștia sa fie capabili…

- Polițiștii rutieri au depistat in trafic mai multe persoane care au condus fara a avea permis de conducere. Dintre acestia, unii s-au urcat bauti la volan. Polițiștii au depistat in trafic, pe D.N. 79, la Zimand Cuz, un barbat de 50 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie…

- In ultimele 72 de ore, politistii rutieri au efectuat, atat in municipiu cat si pe raza judetului, mai multe actiuni avand ca scop prevenirea si combaterea accidentelor rutiere. Pentru neregulile constatate politistii au aplicat 500 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 240.000…

- Polițiștii orașului Pancota au identificat doi barbați, banuiți de un furt din locuința. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat doi tineri, de 23 și 25 de ani, din Pancota, care in noaptea de 8/9 martie au forțat usa unei case din oras. Cei doi au patruns in interior, de unde au…

- Traficul mijloacelor de transport marfa la frontiera cu Ungaria a inregistrat o crestere importanta in ultimele zile. In perioada 05 - 08.03.2018, prin punctele de trecere de a frontierei de la nivelul I.T.P.F Oradea au tranzitat aproximativ 25.750 de autovehicule de mare tonaj, din care 10.670 de autovehicule…

- In urma cu cateva minute, pe strada Iuliu Maniu din municipiul Arad a avut loc un accident mortal de circulatie. Un biciclist a fost lovit de un autoturism in zona Liceului de informatica. Conform primelor informatii, autoturismul care a provocat accidentul a fost condus de un politist. In urma impactului,…

- Consilierul judetean PSD, Adrian Butunoi arata ca la Seitin, PNL se opune dezvoltarii comunei. Șeitinul este una dintre cele mai puțin dezvoltate comune din județul Arad in ceea ce privește infrastructura. La situația in care se afla Șeitinul au contribuit decisiv in ultimii 10 ani reprezentanții PNL/PDL…

- EXPO Timisoara International organizeaza in perioada 2-4 Martie 2018, la Iulius Mall, demisol, o noua editie LADIES’ EXPO, un frumos si delicat eveniment dedicat tuturor femeilor. Vor participa 47 de expozanti care vor oferi produse cosmetice, de infrumusetare, curatire si intretinere a corpului, parfumuri,…

- Oboseala este un stimul care il anunța pe om sa o lase mai moale și sa se incarce. Aceasta este lipsa energiei și vine ca un semn de reincarcare prin somn, mancare si calmare. In opinia psihologului Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Mintii, datorita sau din cauza tehnologiei…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad. Proiectul editorial…

- Valerie lanseaza single-ul de debut, „Sahara”, insotit de un videoclip fresh. Muzica si textul sunt compuse de Costel Dominteanu si Flavia Zoe, iar piesa este produsa de Soundify Media Production. „Am reusit sa-mi indeplinesc visul cand i-am cunoscut pe producatorii mei de la Soundify Media, la care…

- Ultimele trialuri ale actualului sezon al proiectului “Performanța are viitor” vor avea loc in Ișalnița (Dolj, 18 martie), Cugir (Alba, pe „Arena Cugir”, duminica, 1 aprilie) și Chișineu-Criș (Arad, 15 aprilie). In cadrul proiectul de scouting dezvoltat de Federația Romana de Fotbal și Gillette, o marca…

- Patronul unor case de schimb valutar, din Medgidia, a fost arestat pentru instigare la distrugere dupa ce a platit doi barbați, din oraș, sa incendieze acoperișul unei agenții de schimb valutar, aparținand unui rival.

- O conducta de apa calda care s-a spart a inundat casa familiei unui cunoscut medic si cadru didactic universitar din Arad. Familia Vancu, domiciliata pe strada Dacilor, a avut pentru prima data probleme cu trei ani in urma. „Un Dorel a facut niste lucrari la o conducta si ne-am trezit inundati. La vremea…

- Olga Verbitchi, tanara artista care a cucerit Romania cu vocea sa grava si timbrul vocal puternic a castigat premiul cel mare pentru „Vocea Internationala” cu interpretarea piesei „Sweet People” (Alyosha), la categoria sa de varsta, in cadrul Sanremo Music Awards, unul dintre cele mai populare festivaluri…

- Ne apropiem cu pași repezi de o perioada aglomerata din punct de vedere al cadourilor, deoarece sarbatorile precum Valentine's Day, Dragobetele, 1 Martie și 8 Martie sau Paștele sunt tot mai aproape. Comercianții au ințeles ca numarul celor care comanda cadouri de pe Internet este tot mai mare de la…

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- Anul 2018 inseamna pentru trupa IRIS inceputul unei colaborari cu record-label-ul MediaPro Music, alaturi de care lanseaza acum single-ul „Poveste fara sfarșit”. Este vorba despre al doilea material lansat de catre trupa, compus si produs in noua formula: Nelu Dumitrescu (tobe, membru fondator al trupei),…

- Polițiștii orașului Ineu au depistat in trafic, un cetațean maghiar care transporta lemne fara documente legale. Polițiștii au depistat pe D.N. 79 A, pe raza localitații Ineu, un cetațean maghiar de 40 de ani, in timp ce transporta cu o autoutilitara și remorca cantitatea de 20.98 metri cubi material…

- Cea de-a sasea editie Festivalului de Dans pentru Copii si Tineret „Triumf” va avea loc in data de 26 martie, la Cinema Pro, Bucuresti. „Dupa succesul de anul trecut, unde au participat peste 1500 de dansatori din tara, editia a sasea vine ca o continuare fireasca pentru ceea ce se doreste a deveni…

- La scurt timp dupa lansarea piesei „Freeze”, single-ul lui Monoir alaturi de Alina Eremia cucereste publicul din strainatate. Piesa ce reinventeaza beat-uri din folclor, compusa de Monoir impreuna cu Maline Johansson, Herman Gardarfve si produsa in studioul Thrace Music, este difuzata in tari precum…

- Sergiu Bilcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad acuza Guvernul PSD ca i-a mințit pe romani și i-a facut vulnerabili in fața angajatorilor. Potrivit sindicatelor, peste 2 milioane de romani risca sa piarda bani din salarii, dupa ce Guvernul a decis sa treaca CAS de la angajat la angajator,…

- Cei trei au fost condamnați dupa ce, in 29 august 2017, au dat o spargere intr-un apartament din Piața Maria. Remus Fercovici senior a fost cel care s-a asigurat ca hoții nu sunt surprinși și i-a ajutat sa intre pe geamul locuinței. Ciprian Fercovici și Wilmos Chețan au intrat in apartament,…

- In urma cu cateva minute a avut loc un grav accident rutier pe DN 7, in judetul Arad. In apropierea Monumentului de la Paulis, doua TIR-uri si un autoturism sunt implicate in evenimentul rutier. Sunt trei persoane incarcerate si intervin SMURD, un echipaj de descarcerare, o ambulanta speciala si una…

- DJ Sava, artistul din spatele hiturilor „I Loved You”, „Love in Dubai” si „Bailando”, lanseaza un nou single cu videoclip: „Coco Bongo”. De data aceasta, producatorul si DJ-ul de succes colaboreaza cu Olga Verbitchi, castigatoarea sezonului sase al concursului X Factor. Muzica este compusa de DJ Sava,…

- Odata cu cresterea gradului de complexitate a vietii, se dezvolta dorinte si nevoi nebanuite si in cazul relatiilor amoroase, care odinioara nu intrau in aria noastra de interes. In zilele moderne, acceptarea, intelegerea, dragostea si vointa nu mai sunt apanaje ale iubirii neconditionate, ci conditionare…

- Polițiștii Secției nr. 2 Micalaca cerceteaza un barbat care a furat dintr-o societate comerciala. Tanarul de 23 de ani, din Germania, a fost depistat in flagrant, la sfarșitul saptamanii trecute, in timp ce sustragea 13 bucați de cașcaval din incinta unui supermarket de pe Calea Radnei, din municipiul…

- Asher lanseaza un nou videoclip cu un mesaj pentru inimi: „Forever” este noua sa piesa care spune ca a crede in dragoste este tot ceea ce conteaza. Indiferent ca este impartașita, așteptata, mult visata sau pierduta, indiferent de etapele prin care trece, dragostea poate insemna eternitate („forever”).…

- La 4 ani de la anteriorul album, „Emergence”, Grimus revine cu materialul Unmanageable Species. Compus si inregistrat integral in Germania, in august 2017, Unmanageable Species contine 9 piese, toate in limba engleza, produse de Jan Kerscher. Despre material, Vali Rauca a declarat: "Unmanageable Species…

- Astazi este 24 ianuarie, ziua in care sarbatorim Unirea Principatelor Romane. Cu aceasta ocazie, dar si pentru fiecare clipa cand declaram ca suntem romani si mandri, trupa Cargo ne reaminteste prin piesa-simbol pe care o lanseaza astazi ca suntem mai puternici intr-o voce – „Romanie, te strig!” Single-ul…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- Dupa ce a cucerit lumea cu hitul „The Violin Song”, a adunat peste 1.000.000 de cautari pe Shazam si sute de milioane de vizualizari pe YouTube cu piesele sale si cele produse de el, producatorul si artistul Monoir revine cu un nou single, alaturi de Alina Eremia. O coproductie Cat Music, Thrace Music…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație i-a inaintat astazi o scrisoare primarului Gheorghe Falca, in care a supus atentiei conducerii municipiului mai multe teme. Printre acestea se afla amplasarea busturilor corifeilor Marii Uniri in Parcul Eminescu. „In primul rand…

- Iarna blanda de la acest inceput de an la Arad provoaca efecte neasteptate asupra vegetatiei. Desi ne aflam la mijloc de ianuarie, o perioada in care in mod normal temperaturile maxime ar fi trebuit sa fie negative, vremea relativ calda a facut ca trandafirii sa ramana infloriti. Si nu este vorba despre…

- Doi tineri din Nadab s-au razbunat pe gradinita si scoala din comuna, printr-o metoda proprie: au furat aparatura electronica. Polițiștii orașului Chișineu Criș au identificat doi tineri, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat și tentativa de furt calificat. In urma cercetarilor efectuate,…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș cerceteaza un tanar și un minor pentru savarșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autoturism neinmatriculat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 20 de ani, din Pancota și unul de 16 ani, din Șiria, care in noaptea…

- Deputatul social-democrat Florin Tripa vrea sa gaseasca o solutie pentru valorificarea arborilor doborati de furtuna din 17 septembrie 2017. Ideea i-a venit dupa ce a vizitat zona afectata de furtuna pe Valea Deznei, la Dieci si Ignesti. Florin Tripa a explicat pe contul sau de socializare despre ce…

- Polițiștii rutieri au depistat in trafic mai mulți barbați care au incalcat normele legislației rutiere. Astfel, polițiștii postului comunal Vladimirescu au depistat in trafic un barbat de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.…

- Polițiștii Secției nr.1 Vlaicu au depistat in flagrant un tanar care a comercializat ilegal materiale pirotehnice. Tanarul de 20 de ani din municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu a oferit spre comercializare 320 de petarde de diferite marci și 8 artificii. Pe numele „comerciantului” a fost intocmit…