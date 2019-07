Stiri pe aceeasi tema

- Un petrolier considerat "bomba plutitoare", abandonat in larg in regiunea Yemenului, are potențialul de a produce un dezastru de mediu, potrivit specialiștilor, scrie The Guardian, citeaza hotnews.ro.

- Ziarul Unirea ALERTA alimentara de la Lidl: Produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g”, RETRAS de la vanzare. Consumatorii risca AFECȚIUNI GRAVE ALERTA alimentara: Lidl Romania a oferit o informare cu privire la rechemarea si returnarea produsului „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g”. Clientii care…

- O analiza comparativa a situatiei din judetul Galati arata ca acolo unde s-a investit in diguri si regularizari de albii de rauri nu au existat probleme. In schimb, in localitatile unde indiferenta a fost stapana oamenii au avut de suferit.

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Sapoca au identificat, in urma cercetarilor efectuate, un barbat de 38 de ani din comuna Sapoca, banuit ca la data de 23 martie a.c., ar fi gasit pe raza localitatii de domiciliu, telefonul mobil al unei consatene de 31 de ani pe care si l-ar fi insusit.…

- Consumatorii acestor produselor ecologice sunt familiile tinere, care au o grija mai mare pentru ceea ce mananca, de unde se aprovizioneaza, cu o medie de varsta intre 30 și 50 de ani. Aceste familii au grija de mediul din jur și nu mai vor sa consume produse cu chimicale. Uneori sunt și varstnici,…

- Proprietarii de caini care isi scot patrupedele la plimbare risca leziuni grave la nivelul mainii din cauza modalitatii incorecte de folosire a lesei, a avertizat o asociatie a chirurgilor din Marea Britanie, informeaza vineri Press Association. Folosirea incorecta a lesei si a zgarzii…

- Naomi Osaka (1 WTA) a abandonat inaintea meciului cu Kiki Bertens din sferturile de finala ale turneului de la Roma, iar Simona Halep (2 WTA) risca sa fie devansata in clasament. Liderul mondial, care a eliminat-o in runda precedenta pe Mihaela Buzarnescu, a acuzat o accidentare la mana dreapta și a…

- Astazi se implinesc 33 ani de la cel mai grav accident din istoria energiei nucleare - accidentul de la Cernobil. Acesta a avut loc la data de 26 aprilie 1986, la 01:23 noaptea, cand a explodat o centrala și a urmat contaminarea radioactiva a zonei inconjuratoare.